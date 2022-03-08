Репрессии в России: из-за антивоенных протестов полиция в московском метро проверяла переписку пассажиров

Репрессии в России: из-за антивоенных протестов полиция в московском метро проверяла переписку пассажиров

8 марта с требованиями прекратить войну в Украине выступили российские женщины.

На фоне акции протеста против войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным в Украине, которые проходили во многих российских городах, в московском метрополитене полицейские требовали у пассажиров показать переписку в мессенджерах.

Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

"В Южном Чертаново (район Москвы, — ТСН ) на станциях "Пражская" и "Улица Академика Янгеля" полицейские останавливают пассажиров метро и требуют показать переписку в мессенджерах", — говорится в сообщении.

Правозащитники напомнили, что такое требование силовиков противоречит 23 статье Конституции РФ, охраняющей тайну переписки и телефонных переговоров.

В течение вторника, 8 марта, в Москве и других городах России проходили различные антивоенные акции и митинги. В частности, российские женщины провели траурную акцию с возложением цветов у мемориалов Второй мировой войны с требованием вывести вооруженные силы РФ из Украины.

Как сообщает Telegram-канал SOTA, в Санкт-Петербурге букеты, часто синего и желтего цветов, возлагали на Марсовом поле.

В Москве же возложению женщинами цветов к Вечному огню в Александровском саду возле Кремля помешали силовики, закрыв ворота и выстроив полицейские оцепления.

Протестующие нашли новое место для возложения цветов в поддержку Украины: мемориал "Стена скорби" у проспекта Сахарова.

По подсчетам ОВД-Инфо, по состоянию на 17:00 во время акций протеста было задержано по меньшей мере 100 человек.

Напомним, 6 марта в городах Российской Федерации прошли массовые митинги против войны в Украине. Люди вышли на улицы больших городов, чтобы остановить военные действия и противостоять режиму Путина.

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