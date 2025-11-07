Репрессивная машина Путина переключилась на поклонников войны – The Guardian

Владимир Путин / © Associated Press

Репрессивный аппарат в России, ранее направленный против противников войны и режима Владимира Путина, теперь все чаще преследует и тех, кто поддерживал политику Кремля и вторжение в Украину.

Об этом пишет издание The Guardian.

По информации издания, законы об «иностранных агентах» и списках «террористов и экстремистов» в последнее время начали применять и против публичных сторонников войны.

В частности, недавно статус иностранного агента получили прокремлевский политический аналитик Сергей Марков и Z-блогер Роман Алехин. А в официальный список «террористов и экстремистов» внесли пророссийскую блогера Татьяну Монтян, которая ранее открыто поддерживала войну против Украины.

Аналитики считают, что такие случаи свидетельствуют о внутренней борьбе между разными группами в российских властях. По словам политологи Екатерины Шульман, «репрессивная машина, созданная для подавления оппозиции, не может остановиться, и теперь ищет новых врагов внутри собственного лагеря».

Речь идет, в частности, о конфликте между официальными пропагандистами, контролируемыми Кремлем и Минобороны, и неформальным движением так называемых Z-блогеров. Последние поддерживают войну, но открыто критикуют русскую армию за недостаточную «эффективность» и большие потери.

Выехавшие из России оппозиционные деятели называют ситуацию «закономерной». По их мнению, те, кто раньше одобрял преследование инакомыслящих, теперь сами убеждаются, что в российской системе «любого могут объявить врагом».

Напомним, по данным оппозиционного издания «Проект», за шесть последних лет прямых репрессий в России испытали более 116 тысяч человек, из них 11 442 человек преследовали по уголовным статьям, а около 105 тысяч привлекли к административной ответственности за высказывания и участие в митингах.

Как отмечается в Телеграмм-канале «Агентство» (сайд-проект «Проекта»), за последние шесть лет в России по статьям о разглашении гостайны и шпионаже судили больше людей, чем во времена «холодной войны». В 2018-2023 годах в шпионаже обвинили 39 человек, в среднем чуть более шести человек в год. В то же время, в 1967-1974 годах советские суды осуждали в среднем не более двух человек в год. За разглашение гостайны в России за шесть лет судили 329 человек, в среднем 54 человека в год, а в РСФСР с 1967-го по 1974-й — в среднем чуть более четырех человек в год.