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Репродуктолог тайно оплодотворил своей спермой 22 женщин, которых лечил от бесплодия

Репродуктолог тайно оплодотворил своей спермой 22 женщин, которых лечил от бесплодия

Репродуктолог тайно оплодотворил своей спермой 22 женщин, которых лечил от бесплодия

Репродуктолог тайно оплодотворил своей спермой 22 женщины / Фото: Credits

На врача подали в суд.

Женщина и ее мать из Коннектикута, США, подали в суд на врача-репродуктолога за то, что он использовал собственную сперму во время оплодотворения еще в 1980-х годах.

Об этом пишет The Hill.

"Если подумать, через 10-15 лет, сколько нас будет?" – сказала Джанин Пирсон, женщина, подавшая иск.

Пирсон росла единственным ребенком, зная, что ее родители ходили к врачу-репродуктологу, но она сказала, что думала, что использовалась сперма ее отца. Поскольку Пирсон стало интересно узнать больше о своем отце, в 2022 году она решила пройти тест ДНК, не зная, что это повлияет на всю ее жизнь.

"Я щелкнула вкладку "Родственники", и появилось 19 сводных братьев и сестер", — вспомнила Пирсон.

Сначала она не поверила, но перезагрузила телефон и нашла то же число: 19 сводных братьев и сестер. К слову, сейчас оно составляет 22. Джанин сказала, что ее самому старшему брату 50 лет, а самому младшему – 35.

Через неделю к ней обратилась одна из ее сестер. Беседуя с ней, Пирсон обнаружила, что их матери ходили в одну клинику репродуктивной медицины в Нью-Хейвене и посещали доктора Бертона Колдуелла. Она сказала, что потом позвонила своей матери.

"Это был самый трудный разговор за всю мою жизнь", — поделилась американка.

36-летняя женщина и ее мать подали иск, в котором утверждают, что Колдуелл рассказал ей, что сперма была получена от студента-медика Йельского университета, который имел очень ограниченное потомство.

"Пойти к своему врачу и сделать такую уязвимую, интимную процедуру, не зная, что на самом деле произошло с ее телом", — сказала Пирсон. "Моя мама никогда не соглашалась родить ребенка от своего врача".

Она добавила, что последствия мошенничества с рождаемостью оказались травмирующими. Женщина недавно узнала, что двое ее сводных братьев и сестер неосознанно встречались в старшей школе и имели интимную близость.

"Мои брат и сестра и не подозревали", — отметила она. "Они не давали согласия на отношения со своим братом и сестрой".

Впоследствии Пирсон пошла в дом Колдуелла и он признался, что использовал свою сперму.

"Он также спросил меня, сколько у него внуков, какие у меня оценки в школе и в каком колледже я училась", – добавила женщина.

Согласно иску, Колдуелл перестал заниматься своей деятельностью в 2004 году и сейчас ему за 80. Давать комментарии СМИ он отказался.

Напомним, впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО. Это дало надежду на спасение северного белого носорога от вымирания – на планете осталось всего два таких животных.

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