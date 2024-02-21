Репродуктолог тайно оплодотворил своей спермой 22 женщин, которых лечил от бесплодия

Женщина и ее мать из Коннектикута, США, подали в суд на врача-репродуктолога за то, что он использовал собственную сперму во время оплодотворения еще в 1980-х годах.

Об этом пишет The Hill.

"Если подумать, через 10-15 лет, сколько нас будет?" – сказала Джанин Пирсон, женщина, подавшая иск.

Пирсон росла единственным ребенком, зная, что ее родители ходили к врачу-репродуктологу, но она сказала, что думала, что использовалась сперма ее отца. Поскольку Пирсон стало интересно узнать больше о своем отце, в 2022 году она решила пройти тест ДНК, не зная, что это повлияет на всю ее жизнь.

"Я щелкнула вкладку "Родственники", и появилось 19 сводных братьев и сестер", — вспомнила Пирсон.

Сначала она не поверила, но перезагрузила телефон и нашла то же число: 19 сводных братьев и сестер. К слову, сейчас оно составляет 22. Джанин сказала, что ее самому старшему брату 50 лет, а самому младшему – 35.

Через неделю к ней обратилась одна из ее сестер. Беседуя с ней, Пирсон обнаружила, что их матери ходили в одну клинику репродуктивной медицины в Нью-Хейвене и посещали доктора Бертона Колдуелла. Она сказала, что потом позвонила своей матери.

"Это был самый трудный разговор за всю мою жизнь", — поделилась американка.

36-летняя женщина и ее мать подали иск, в котором утверждают, что Колдуелл рассказал ей, что сперма была получена от студента-медика Йельского университета, который имел очень ограниченное потомство.

"Пойти к своему врачу и сделать такую уязвимую, интимную процедуру, не зная, что на самом деле произошло с ее телом", — сказала Пирсон. "Моя мама никогда не соглашалась родить ребенка от своего врача".

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Она добавила, что последствия мошенничества с рождаемостью оказались травмирующими. Женщина недавно узнала, что двое ее сводных братьев и сестер неосознанно встречались в старшей школе и имели интимную близость.

"Мои брат и сестра и не подозревали", — отметила она. "Они не давали согласия на отношения со своим братом и сестрой".

Впоследствии Пирсон пошла в дом Колдуелла и он признался, что использовал свою сперму.

"Он также спросил меня, сколько у него внуков, какие у меня оценки в школе и в каком колледже я училась", – добавила женщина.

Согласно иску, Колдуелл перестал заниматься своей деятельностью в 2004 году и сейчас ему за 80. Давать комментарии СМИ он отказался.

Напомним, впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО. Это дало надежду на спасение северного белого носорога от вымирания – на планете осталось всего два таких животных.

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