Репутационный скандал в Британии: правительство Стармера приняло первую отставку министра

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку через 12 часов после того, как в СМИ появилась информация, что 10 лет назад она была осуждена за попытку мошенничества.

Об этом пишет The Guardian.

Как стало известно, в 2013 году Луиза Хейг, которой было тогда 24 года, работала в страховой компании Aviva и пользовалась служебным телефоном, выданном ей работодателем. В том же году она заявила в полицию, что ее ограбили во время прогулки, а среди украденных вещей в ее сумочке Хейг указала и служебный телефон.

После этого компания издала ей новый гаджет. Впоследствии Хейг нашла старый телефон дома и включила его, что позволило полиции отследить якобы украденное устройство. На беду молодая женщина, которая, возможно, не сталкивалась раньше с подобными ситуациями, не сообщила сразу о находке ни полиции, ни работодателю.

При этом Sky News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Хейг вообще придумала историю с кражей телефона, чтобы получить от работодателя более новую модель смартфона.

Полиция квалифицировала действия Хейг как попытку мошенничества и в 2014 году направила дело в суд. В суде будущая министр признала свою вину, поэтому получила мягкое наказание в виде нескольких месяцев условного срока.

Сейчас судимость Хейг уже погашена и, следовательно, больше не фигурирует в ее досье. Она раскрыла этот инцидент Стармеру, когда тот назначил ее в свой теневой кабинет в 2020 году, хотя никогда не говорила о судимости публично.

В открытом письме об отставке, направленном премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Хейг подчеркнула, что ее дальнейшее пребывание в должности министра нанесет ущерб имиджу правительства.

"Я понимаю, что, какими бы ни были факты, эта проблема неизбежно будет отвлекать это правительство от работы", — подчеркнула она.

Хейг была самым молодым членом правительства Стармера и стала первым министром, ушедшим в отставку из действующей администрации, сформированной после уверенной победы лейбористов на парламентских выборах.

Экс-министр поблагодарила Кира Стармера за его поддержку в своем заявлении об отставке и сказала, что "очень гордится" тем, чего лейбористы достигли после выборов. Хейг подчеркнула, что "полностью предана политическому проекту" лейбористов, но считает, что она будет полезнее, если "будет поддерживать его извне правительства".

"Мне жаль уходить при таких обстоятельствах, но я горжусь тем, что мы сделали", – написала Луиза Хейг.

Напомним, после убедительной победы на досрочных парламентских выборах, состоявшихся в Британии 4 июля, лидер лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром страны. Король Чальз III пригласил Кира Стармера занять высшую должность в стране и сформировать новое правительство во время аудиенции в Букингемском дворце.

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