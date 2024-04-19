"Решается судьба войны": Туск обратился к фермерам насчет блокирования украинской границы

Польские власти не могут допустить блокирования переходов – независимо от обоснования протестов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку украинской границы. Он рассказал о крайне сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии российских бомбардировок.

Соответствующие высказывания политика приводит "Польское радио".

"Мы не можем никоим образом нанести ущерб Украине в ситуации, когда решается судьба войны", — подчеркнул он.

Туск обратился ко всем без исключения в Польше, призвав не делать ничего, что может помешать Украине. Речь идет о принятии решений для защиты польской границы и пограничных переходов, имеющих статус критической инфраструктуры. Он сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по собственной вине.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", – заметил глава правительства.

Он также добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. В то же время, Туск не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.

Ранее стало известно, что поляки заблокировали еще два пункта пропуска на границе.

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