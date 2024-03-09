"Решайте чертовы проблемы!": немецкий министр набросился с критикой на власть США

Министр уверен, что политики США должны изменить свои подходы к решению проблем изменения климата.

Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек во время выступления перед студентами Колумбийского университета раскритиковал политику Соединенных Штатов в сфере изменений климата.

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Об этом информирует BILD.

Он заявил, что руководство США должно решать проблемы в сфере климата уже сейчас, а не переводить это на следующие поколения.

"Решайте чертовы проблемы!" – сказал Хабек.

Министр напомнил, что в США один из самых высоких уровней выброса CO₂ на душу населения в мире, а правительство Джо Байдена делает недостаточно для того, чтобы изменить текущую ситуацию.

"Я слышу много разговоров и знаю, что ваше правительство решило стать климатически нейтральным, как Европа, до 2050 года. Но вы очень далеки от этого. США не идут по правильному пути", — подчеркнул политик.

Хабек убежден, что в этом климатическом балансе должны низкие цены на энергоносители, поэтому мышление политиков должно меняться по тем изменениям, которые происходят в мире.

"Политика — это не значит повторять то, что вы считали правильным 30 лет назад. Политик должен иметь дело с реальностью — такой, какой она есть", — резюмировал Хабек.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний февраль стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Кроме того, мы ранее информировали, что NASA предлагает "заморозить" атмосферу Земли.

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