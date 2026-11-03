Решающий день для Трампа: в США разворачивается опасный для президента сценарий - Bloomberg

Выборы в США / © Associated Press

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В США 3 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс, которые могут существенно изменить политическое положение президента Дональда Трампа. У демократической партии есть шанс вернуть контроль над Палатой представителей, а борьба за Сенат стала значительно напряженнее, чем ожидалось ранее.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Голосование фактически превратилось в проверку поддержки Трампа после двух лет его второго президентского срока. Избирателей все больше беспокоят высокая стоимость жизни, подорожание горючего после начала войны с Ираном и неопределенность будущего американской экономики.

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По данным издания, опросы в последние месяцы свидетельствовали о преимуществе демократов в борьбе за Палату представителей. В то же время, республиканцы столкнулись с неожиданно серьезной конкуренцией даже в традиционно благоприятных для них штатах, в частности Техасе, Канзасе и Южной Каролине.

Чем выборы угрожают Трампу

Для получения большинства в Палате представителей демократам достаточно получить три дополнительных места, а для контроля над Сенатом четыре.

Если демократы получат большинство хотя бы в одной палате Конгресса, это значительно усложнит реализацию политики Трампа. В частности, они могут усилить парламентский контроль над администрацией и инициировать расследование деятельности президента и его союзников.

Сам Трамп пытается мобилизовать поклонников, призывая их голосовать за республиканских кандидатов так, будто он лично участвует в выборах.

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«Представьте, что я в избирательном бюллетене», — заявил президент, выступая в Айове.

Однако, по данным Bloomberg, низкий рейтинг одобрения президента и недовольство экономической ситуацией создают дополнительные проблемы для республиканцев.

Особенно болезненным для партии стал рост цен на горючее в результате войны с Ираном. Часть республиканских кандидатов даже начала дистанцироваться от Трампа в своих предвыборных кампаниях.

Миллионы долларов на выборы и риск судебных споров

Несмотря на политические трудности, у Республиканской партии есть значительное финансовое преимущество.

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В частности, миллиардер Илон Маск пожертвовал более 445 миллионов долларов за этот избирательный цикл, поддерживая республиканцев. По меньшей мере, 205 миллионов из этой суммы направили в поддержку кандидата в Сенат от Техаса Кена Пакстона.

В то же время, выборы могут сопровождаться длительными юридическими спорами. Уже возникли судебные споры по избирательным процедурам в отдельных штатах, а окончательное определение большинства в Сенате может затянуться на несколько недель.

Первые избирательные участки начнут закрываться 3 ноября в 18.00 по восточному времени США.

Как отмечает Bloomberg, голосование станет одним из самых важных политических испытаний для Трампа. От состава нового Конгресса будет зависеть, насколько свободно президент сможет реализовывать свою политику в течение второго срока.

В то же время, даже победа демократов не будет означать автоматического принятия их инициатив: Трамп сохранит право налагать вето на законопроекты, с которыми не соглашается.

Выборы в Конгресс США — последние новости

Напомним, уже сегодня, 3 ноября, в США пройдут выборы в Конгресс и выборы губернаторов по части штатов. Борьба между республиканцами и демократами стала очень острой — с грязными атаками и перераспределением избирательных округов. В центре этих политических манипуляций оказалась и Украина.

Также мы писали, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп все больше сосредотачивается на внутренних экономических проблемах. Его стремление снизить цены на горючее и договориться с Россией создает новые риски для Украины.

Кроме того, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США поддержка президента Дональда Трампа среди женщин заметно снизилась. Как сообщает Bild, каждая четвертая голосовавшая за него в 2024 году американка теперь недовольна его политикой.

По результатам опроса Reuters/Ipsos от 19 октября, демократы опережают республиканцев среди женщин-избирателей на 18 процентных пунктов. На президентских выборах 2024 года этот разрыв составил всего 8 пунктов.

По данным Bellwether Research, почти две трети американок выступают против введенных Трампом пошлин, а 68% негативно оценивают строительство большого бального зала в Белом доме. В то же время 47% белых женщин, согласно приведенным данным, предпочитают демократов.

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