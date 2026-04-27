Решающий фактор победы Украины: историк объяснил, что сломает Россию

Решающим фактором в войне России против Украины может стать не только ситуация в поле боя, но и внутренние процессы в самой России. Речь идет, прежде всего, об экономических последствиях мобилизации.

Американский журналист и историк Дэвид Саттер рассказал об этом «24 каналу».

По его словам, российское государство уже сейчас сталкивается с серьезными проблемами сразу в нескольких областях: военной, экономической и общественной. В то же время, ключевой слабостью остается дефицит человеческих ресурсов — как на фронте, так и в гражданском секторе.

Саттер обратил внимание, что ежемесячные потери российской армии, по оценкам западных военных, составляют десятки тысяч человек. Это значительно превышает потери СССР за весь период войны в Афганистане, что свидетельствует о масштабе истощения человеческого ресурса.

По его мнению, Кремль может быть вынужден пойти на переговоры, если возникнет необходимость новой волны мобилизации. Такой шаг, уверен историк, будет иметь серьезные последствия внутри страны.

Речь идет не только о рисках недовольства в военных или силовых структурах. Значительно большую угрозу представляет удар по экономике, уже испытывающей нехватку работников. Массовое вовлечение людей в армию только усугубит эту проблему.

В России уже фиксируется нехватка кадров на предприятиях и в учреждениях. Дальнейшее изъятие трудоспособного населения для войны может привести к серьезному спаду экономической активности и проблемам с наполнением бюджета.

Саттер подчеркивает: если мобилизованных придется удерживать на уровне контрактников, это создаст дополнительную финансовую нагрузку. Если же их будут отправлять на фронт без должной подготовки и обеспечения, потери будут только расти, что еще больше обострит кадровый кризис.

По его убеждению, экономическое истощение России может стать таким же решающим фактором для завершения войны, как и возможный провал на фронте.

Историк проводит параллели с Первой мировой войной, когда Германия прекратила боевые действия из-за экономического истощения. В случае России мобилизация, по его словам, не способна решить существующие проблемы, а лишь усугубит их.

В то же время, без масштабного пополнения армии и с учетом эффективного использования Украиной современных технологий, в частности дронов, Россия будет постепенно терять наступательный потенциал.

Саттер также отмечает, что инициатива на фронте все больше переходит в Украину. В этом контексте он отмечает важность дальнейшей поддержки Киева со стороны Европы и США.

Отдельно историк обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в России. По последним социологическим данным уровень поддержки Владимира Путина демонстрирует тенденцию к снижению уже несколько недель подряд. Среди причин экономические трудности, ограничения в информационном пространстве и усталость общества от войны.

Несмотря на возможность переговорного процесса, Саттер сомневается, что он будет проходить в формате прямых контактов между президентом Украины и главой Кремля.

