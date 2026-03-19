Решение Макрона повлекло за собой резонанс: новый авианосец назвали не по правилам

Рендер будущего авианосца авианосца France Libre / © Defense Express

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил название нового авианосца, создаваемого в рамках проекта PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération). Корабль планируют назвать France Libre ("Свободная Франция") - в честь движения сопротивления и правительства в изгнании во время Второй мировой войны.

По словам Макрона, это название символизирует дух борьбы и независимости Франции.

«В этом названии живет память о женщинах и мужчинах, восставших против варварства… Чтобы оставаться свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными», — заявил он.

Впрочем, такое решение вызвало дискуссии, ведь оно нарушает сложившуюся традицию французского флота. На протяжении десятилетий авианосцы и флагманские корабли Франции называли выдающимися историческими фигурами или регионами.

В частности, нынешний авианосец страны Charles de Gaulle носит имя легендарного лидера Франции ХХ века. Ранее у флота также были корабли, названные в честь политиков и военных деятелей — Жоржа Клемансо или Фердинанда Фоша.

Новый подход с символическим названием, а не персональным или географическим, фактически ломает эту многолетнюю практику.

Строительство авианосца планируется начать не ранее 2032 года. Ожидается, что он станет главным кораблем французского флота на десятилетие вперед, поэтому не исключено, что его название могут пересмотреть.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о направлении авианосца «Шарль де Голль», авиакрыла и кораблей сопровождения в Средиземное море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также ранее сообщалось, что французские истребители Rafale принимают участие в отражении иранских ракетных и дроновых атак над ОАЭ. Однако активные боевые действия быстро истощают запасы ракет MICA, что стало серьезной проблемой для французских военных.