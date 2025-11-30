Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский совет может принять решение по замороженным активам России уже в следующем месяце, 18 декабря.

Об этом он сообщил в интервью LA Tribune Dimanche.

В ходе разговора журналист отметил, что российские активы являются одним из рычагов влияния Европы на войну, но среди европейских стран существуют разногласия по поводу того, как именно их использовать.

Ведущий также напомнил об ожидаемых финансовых трудностях Украины, которые могут возникнуть уже в конце февраля, и спросил, какую позицию занимает Франция.

Барро ответил, что главным приоритетом является обеспечение долгосрочной иммобилизации российских активов в Европе. Это значительное преимущество, которое позволит нам влиять на параметры мира».

Он пояснил, что замороженные российские активы должны стать механизмом, который будет гарантировать будущую ответственность России за нанесенный Украине разрушения и ущерб.

По словам Барро, Европа намерена обеспечить Украине поддержку в случае затяжной войны, а соответствующее решение по активам может быть принято уже в декабре.

Он отметил: «Мы хотим защитить Украину от финансовых затруднений на ближайшие два года в случае продолжения войны. Все это будут обсуждать в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря».

Ранее сообщалось, что одно из предложений в новом «мирном плане» США для Украины может сорвать использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

Мы ранее информировали, что Украина столкнулась с жесткими временными границами: средства заканчиваются, а пакет 140 млрд евро из замороженных активов РФ блокируется тремя угрожающими ветом странами ЕС.