Решение об уничтожении целей РФ над Украиной не должно приниматься на уровне НАТО – польский эксперт

Решение о сбыте российских воздушных целей над территорией Украины может приниматься несколькими странами НАТО без привлечения всего Альянса, но с согласия других стран Организации.

Об этом заявил польский эксперт, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич в комментарии "Укринформу".

Как подчеркнул эксперт, вчерашнее нарушение российским воздушным объектом воздушного пространства Польши "однозначно актуализирует тему уничтожения польской системой ПВО российских воздушных целей над территорией Украины".

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"К этому нужно вернуться и не нужно прятать голову в песок, ведь такого рода инциденты еще могут случаться в будущем", – подчеркнул эксминистр национальной обороны РП.

Онишкевич отметил, что принятие такого решения не должно происходить на уровне НАТО, для этого вполне достаточно будет решение одной или нескольких стран Организации. Впрочем, это должно происходить заведомо и без откровенных протестов других стран-членов с учетом "необходимости солидарности и единодушия действий в рамках Альянса".

"Сбивание ракет вполне может быть индивидуальным решением Польши, например в сотрудничестве с США, Великобританией или какой-либо другой страной. Но это должно быть заведомо и согласием других стран. Это не должно стать неожиданностью, чтобы не было сопротивления какой-либо из стран Альянса", – подчеркнул эксминистр национальной обороны РП.

Как сообщало агентство, во время вчерашней массированной атаки РФ на Украину один российский беспилотник залетел в Польшу из Львовской области. Он находился на радарах польской системы ПВО в течение получаса. На сегодня осуществляются его поиски в Люблинском воеводстве страны.

Напомним, во время атаки России по Украине 26 августа Польша поднимала свою авиацию.

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