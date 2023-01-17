Решение по танкам для Украины лежит на столе нового министра обороны Германии — Reuters

В Германии заявили, что после назначения нового главы Минобороны вопрос отправки в Украину танков станет "первым пунктом в повестке дня нового министра".

Испытавшая большое давление Запада Германия заявила, что вопрос танков для Украины будет первым пунктом повестки дня нового министра обороны страны. Таким образом, Киев стал на шаг ближе к получению современных боевых танков, которые могли бы изменить ход войны против России.

Об этом пишет Reuters.

Боевые танки Leopard немецкого производства многие страны рассматривают как единственный правдоподобный вариант, доступный в достаточном количестве для передачи Украине. Но их не могут передать Киеву без разрешения Берлина, который пока сопротивляется.

После того, как западные союзники встретились на авиабазе США в Германии, чтобы обсудить военную поддержку Украины, стало ясно, что Берлин находится под сильным давлением своих возражений. Издание отмечает, что передача Украине танков была бы одним из наиболее значимых изменений в западной помощи на сегодняшний день.

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Пока "решение лежит на столе" нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, назначенного 17 января вместо ушедшей в отставку Кристин Ламбрехт.

Перед объявлением нового министра в Германии отметили, что после назначения первым вопросом, который должен будет решить новый министр, будет именно тема с танками для Украины. Сам Писториус в своих первых комментариях на должности об оружии для Украины не упомянул.

Следует отметить, что Германия до сих пор очень осторожно относится к передаче оружия Украине, которое может быть расценено как эскалация. Но союзники все чаще утверждают, что беспокойство бесполезно, поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков окончания этой войны.

Напомним, несколько дней назад Польша объявила о намерении передать Украине танки Leopard. Президент страны Анжей Дуда рассказал о количестве танков, которые может получить Украина.

Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, также подтвердил поставку Украине танков Challenger 2, пушек и бронетехники.

Теперь министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправится в двухдневную поездку в США и Канаду. Ожидается, что во время своего визита он будет убеждать союзников передать Украине больше боевых средств.

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