Решение поддержать резолюцию ООН по Украине было ошибочным — Вучич

Сербия совершила ошибку, поддержав резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая подтверждает поддержку Украины и ее территориальной целостности.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет Vijesti.

"Я считаю, что Сербия совершила ошибку. Прошу прощения у граждан за это и беру ответственность на себя, потому что, вероятно, был истощен и не смог все проконтролировать", — заявил он.

По словам политика, Сербия решила воздержаться от голосования по американскому проекту резолюции и поддержала правильное решение. Однако он подчеркнул, что аналогичную позицию Белград должен был занять и по европейскому документу для стабильности в стране.

"Я говорю это, хотя понимаю, что могу потерять поддержку или политические баллы в ЕС. Но я считаю, что Сербия должна была воздержаться. У меня не было времени, чтобы достаточно уделить этому внимание, поэтому винить могу только себя", — сказал сербский лидер.

Он добавил, что Сербия уже три года не вводит санкции против России, и ни одна резолюция, даже если их будет несколько, не изменит ее позиции. Это свидетельствует о стабильности внешней политики Сербии и ее приверженности стратегическим партнерствам.

Напомним, ранее сообщалось, что в третью годовщину вторжения России в Украину Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую агрессию России и требующую вывода российских войск из Украины.

Мы ранее информировали, что США потребовали от Украины отозвать резолюцию ООН с осуждением России.

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