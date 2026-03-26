Решение Путина "закрыть" Интернет оголило для ударов несколько регионов РФ — ISW

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Кремлевская Интернет-цензура неожиданно ударила по безопасности самой России. Из-за ограничения работы Интернета жители приграничных областей РФ перестали получать оповещения о воздушных угрозах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Усилия Кремля по ограничению открытого Интернета в России снижают эффективность систем предупреждения о воздушных атаках в приграничных регионах», — указали аналитики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 марта сообщил, что жители региона не могут настроить push-уведомления о ракетной опасности через подконтрольный государству мессенджер Max. Он подчеркнул, что это одна из самых «насущных» проблем для всей приграничной зоны, ведь российская система предупреждения о ракетных и дроновых атаках фактически полностью зависит от push-уведомлений — речь идет, в частности, о функционале других платформ, таких как Telegram.

По информации местного Telegram-канала от 25 марта, жители жаловались, что не получили никаких предупреждений о ночных украинских ударах — сирены воздушной тревоги звучали уже после самих атак.

Кроме того, люди сообщали о невозможности пользоваться даже разрешенными приложениями во время отключений мобильного Интернета.

Один из российских военных блогеров также заявил, что Интернет-ограничения приводят к задержкам в работе систем оповещения, которые ранее, по его словам, действовали максимально эффективно, а также не позволяют жителям вовремя добраться до укрытий.

Из-за опасений президента РФ Владимира Путина за стабильность режима Кремль масштабно атакует Telegram, запрещая его использование даже военным на передовой под угрозой перевода в штурмовые подразделения. По данным ISW, российское командование заставляет бойцов удалять мессенджер и переходить на неудобное государственное приложение Max. Российские блогеры критикуют это решение, поскольку на Telegram завязано все управление армией. Аналитики предупреждают, что системная блокировка мессенджера может парализовать связь оккупантов, ухудшив ситуацию, которая уже обострилась после ограничения работы Starlink.

The Telegraph также пишет, что в России военным на фронте запретили использовать Telegram под угрозой отправки на «штурмы в один конец». Замена на мессенджер МАХ буксует из-за его ненадежности. Поскольку Telegram был основным средством связи из-за неэффективности штатных систем, его потеря вместе с ограничением Starlink создает серьезные проблемы для управления подразделениями.

Также отмечается, что Кремль пытается перейти на китайскую модель контроля Интернета, чтобы подавить критику и полностью монополизировать военный нарратив.