Решение Трампа относительно медиа обернулось конфузом во время его выступления: случившееся

Дональд Трамп / © Associated Press

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Во время открытия новой вертолетной площадки для выступления президента США не нашлось даже микрофона. Из-за бойкота крупнейших телесетей, не предоставивших свое оборудование, трансляция выступления сопровождалась серьезными проблемами со звуком.

Видео распространилось в Сети.

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Это стало первым последствием бойкота Трампа со стороны телеканалов. На западе у Белого дома не оказалось ни одного профессионального микрофона от СМИ. Из-за отсутствия техники пресс-пула зрители получили трансляцию с очень плохим звуком.

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Почему так произошло — объяснение журналиста

Как сообщил журналист Остап Ярыш, основные американские телесети — ABC, CBS, Fox News и NBC — решили приостановить участие в президентском пуле, что предполагает совместное освещение мер с участием Дональда Трампа. По словам журналиста, телеканалы пошли на такой шаг в знак солидарности с коллегами.

Отдельно Остап Ярыш прокомментировал присоединение к забастовке телеканала FOX News, традиционно считающейся приверженным республиканцам. Журналист подчеркнул, что этот вещатель не впервые проявляет корпоративную солидарность в подобных ситуациях.

«Когда в прошлом году руководство Пентагона решило лишить аккредитации медиа, которые не согласятся на новые правила освещения, FOX News — вместе с Newsmax и другими консервативными СМИ — также присоединились к протесту и отказались от своих аккредитаций», — отметил Ярыш.

Трамп лишил некоторых медиа доступа в Белый дом — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что запрещает журналистам CNN, Politico и MS NOW доступ в Белый дом, обвинив эти медиа в распространении ложной информации о его администрации.

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Впоследствии издания MS NOW, CNN и Politico подают общий иск против администрации Дональда Трампа из-за лишения их журналистов доступа в Белый дом. Медиа обвиняют правительство в нарушении Первой поправки к Конституции США и наступлении на свободу печати.

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