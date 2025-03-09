Решение Трампа по Украине заставляет Великобританию формировать новый альянс - Daily Mail

В ответ на действия президента США Дональда Трампа по прекращению обмена разведданными с Украиной, Великобритания планирует инициировать создание нового альянса для обмена разведывательной информацией в рамках партнерства "Четыре глаза".

Об этом пишет издание Daily Mail.

"Беспрецедентное" решение президента США запретить союзникам, включая Великобританию, передавать Украине секретные материалы, созданные в США, которые могли бы быть полезны для этой восточноевропейской страны, повлекло за собой призывы к созданию новой группы для обмена разведданными без участия США", — рассказали источники в оборонном ведомстве.

Некоторые представители оборонного ведомства теперь предлагают создать подгруппу, которая позволит обмениваться разведданными без вето США.

"Речь идет не о выходе из "Пяти глаз", а о создании в ее составе новых "Четырех глаз" — без Америки", — сообщил источник.

Решение США "нанесет ущерб способности Украины защищаться от продолжающихся российских атак", заявил на прошлой неделе Институт по изучению войны.

Бывший посол Великобритании в Вашингтоне сэр Дэвид Мэннинг заявил, что существует «большой вопрос» относительно того, как сохранить особые отношения во время правления администрации Трампа, и что обмен разведданными станет "более сложным".

На прошлой неделе он заявил депутатам: "Очевидно, что если на этих ключевых должностях есть сторонники Трампа, которые имеют очень странную репутацию и говорят очень странные вещи о союзниках по НАТО и альянсу НАТО, и у вас есть люди в администрации, которые, кажется, ищут способы умиротворить Россию, то у вас есть проблема на фронте разведки".

"Это большой вопрос о том, как особые отношения будут поддерживаться при администрации Трампа".

Представитель правительства заявил: "У нас глубокие и давние отношения с США в сфере обороны и разведки, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами по "Пяти глазам"".

Напомним, альянс "Пять глаз " (Five Eyes) — это разведывательный союз, объединяющий пять англоязычных стран: США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Он был создан в середине 20-го века, и его основной целью является совместный сбор, обработка и обмен разведывательными данными, в частности, в области электронного наблюдения, шпионажа и противодействия терроризму.