Решение Украины о НАБУ ставит под удар финансовую поддержку и членство в ЕС - депутат Европарламента

Украина и Евросоюз

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Решение украинских властей ограничить независимость одного из ключевых антикоррупционных ведомств вызвало жесткую критику со стороны Европейского парламента. Некоторые евродепутаты даже поставили под вопрос дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза.

Об этом пишет издание Spiegel

Во вторник Верховная Рада Украины приняла закон, который существенно меняет статус двух важных антикоррупционных структур — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Теперь они подчиняются Генеральному прокурору, которого назначает президент Украины Владимир Зеленский. Этот закон был подписан Зеленским в тот же день и быстро вступил в силу.

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Зеленский и его команда этим шагом, по мнению критиков, значительно ослабили независимость антикоррупционных органов, что создает серьезные препятствия на пути борьбы с коррупцией в стране. По словам депутата Европарламента от «Зеленых» Даниэля Фройнда, этот шаг является «откровенным нарушением доверия» и представляет угрозу процессу интеграции Украины в Европейский Союз.

Фройнд, который находился в Киеве вместе с делегацией Европарламента в день принятия закона, отметил, что сейчас 40% государственного бюджета Украины формируется за счет финансовой помощи ЕС. Европейская комиссия планирует предоставить Украине около 50 миллиардов евро до 2027 года в рамках так называемой «украинской фасилити». Однако из-за текущих изменений в сфере антикоррупции эти выплаты могут быть приостановлены.

Согласно заявлениям общественной организации Anti-Corruption Action Center, новый закон фактически лишает антикоррупционные органы их влияния, ведь Генпрокурор сможет прекращать расследования в отношении приближенных к президенту.

Этот шаг совпал с задержанием работника антикоррупционного бюро Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. В то же время в спецслужбе провели обыски в офисах НАБУ и САП. Антикоррупционное бюро было создано в 2014 году после Революции достоинства как один из главных инструментов реформ.

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Критика ограничений прозвучала не только со стороны «зеленых». Депутат от Христианско-демократического союза (CDU) Никлас Хербст, возглавляющий Европейский комитет по контролю бюджета, выразил обеспокоенность, подчеркивая, что подобные действия ослабляют позиции Украины в противостоянии кремлевской пропаганде и угрожают успеху реформ.

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер назвал ограничение независимости антикоррупционных органов серьезным вызовом для верховенства права и одним из ключевых условий для европейской интеграции Украины.

Также депутат от Либеральной партии Германии (FDP) Мориц Кернер жестко раскритиковал нововведение, заявив, что без действенной и независимой борьбы с коррупцией места для Украины в ЕС нет. Он призвал Зеленского отменить этот закон и подчеркнул, что любая страна, которая стремится присоединиться к ЕС, должна быть готова к прозрачным и независимым расследованиям.

Издание сообщает, что последние изменения в антикоррупционном законодательстве ставят под сомнение дальнейший прогресс Украины в реформировании и могут повлиять на стратегическую поддержку Евросоюза. Это серьезный сигнал для Киева, что без соблюдения принципов независимости и прозрачности борьба с коррупцией будет оставаться одним из главных препятствий на пути к членству в ЕС.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 22 июля Верховная Рада приняла противоречивый законопроект, который предусматривает ликвидацию независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно этому документу, деятельность этих органов теперь подчиняется Генеральному прокурору. Несмотря на многочисленные протесты со стороны общественных активистов и журналистов, которые призывали президента Владимира Зеленского не подписывать этот закон, документ поздно вечером был им утвержден