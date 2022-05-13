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"Решение уже близко" — Кулеба о введении ЕС эмбарго на российскую нефть

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"Решение уже близко" — Кулеба о введении ЕС эмбарго на российскую нефть

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Вопрос введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкций пакет Евросоюза, уже близок.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, европейские страны тяжело работают над решением вопроса по газу.

Об этом министр иностранных дел рассказал во время пресс-конференции на встрече стран "Семерки" в пятницу, 13 мая.

Он добавил, что введенные санкции против оборонной промышленности РФ уже имеют результат. Россия не может производить современные вооружения и бросать их в бой.

"Пока Россия и дальше продает газ и нефть в ЕС, ее карманы будут достаточно полными, чтобы продолжать войну. Бессмысленность ситуации в том, что украинская экономика страдает от российской экономики и разрушений гораздо больше, чем российская экономика страдает от санкций. Я не хочу сказать Санкции против российской оборонной промышленности помогают нам, потому что Россия не может производить современные вооружения и бросать их в бой, но РФ делает большие деньги на продажи нефти и газа в Европу.. Это должно прекратиться", — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится на встрече стран G7 в Германии, на которой он озвучит практические предложения на воплощение договоренностей, достигнутых во время видеоконференции G7 при участии президента Украины Владимира Зеленского 8 мая.

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