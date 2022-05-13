"Решение уже близко" — Кулеба о введении ЕС эмбарго на российскую нефть

"Решение уже близко" — Кулеба о введении ЕС эмбарго на российскую нефть

Вопрос введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкций пакет Евросоюза, уже близок.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, европейские страны тяжело работают над решением вопроса по газу.

Об этом министр иностранных дел рассказал во время пресс-конференции на встрече стран "Семерки" в пятницу, 13 мая.

Он добавил, что введенные санкции против оборонной промышленности РФ уже имеют результат. Россия не может производить современные вооружения и бросать их в бой.

"Пока Россия и дальше продает газ и нефть в ЕС, ее карманы будут достаточно полными, чтобы продолжать войну. Бессмысленность ситуации в том, что украинская экономика страдает от российской экономики и разрушений гораздо больше, чем российская экономика страдает от санкций. Я не хочу сказать Санкции против российской оборонной промышленности помогают нам, потому что Россия не может производить современные вооружения и бросать их в бой, но РФ делает большие деньги на продажи нефти и газа в Европу.. Это должно прекратиться", — сказал Кулеба.

Отправляйте @ZelenskyyUa 's говоры с G7 ледерами, в настоящее время я выбрал G7 для сессии российские отеческие посылки и занимают их на Украину для восстановления нашей страны. Россия должен платить. Политика, экономически, и финансово. И appreciate the positive reaction of G7 countries to our request. pic.twitter.com/DpUoanoEtW — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится на встрече стран G7 в Германии, на которой он озвучит практические предложения на воплощение договоренностей, достигнутых во время видеоконференции G7 при участии президента Украины Владимира Зеленского 8 мая.

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