"Решение уже есть": новый премьер Польши Туск сделал заявление о блокировании границы с Украиной

Туск пообещал, что из-за его решения никто не проиграет.

Во время выступления в сейме 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с польскими перевозчиками, блокирующими границу с Украиной.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Туск обвинил своих предшественников в халатности в этом вопросе.

"Вы не заботились об интересах польских предпринимателей. Я смотрю на вас и не могу понять, не могу поверить, что вы могли полностью бездействовать во время протеста на украинской границе. Вы оставили его. Это суть деятельности государства — контролировать границу и заботиться об интересах предпринимателей. Вы не позаботились об интересах польских предпринимателей", — сказал глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что будущие министры его правительства "сидели часами", чтобы найти решение проблемы на границе.

"Так чтобы от этого не проиграли ни польские предприниматели, ни Украина, которая воюет с Россией", — сказал премьер-министр.

Туск сообщил, что такое решение уже есть, но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

Также новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

Отметим, что польские перевозчики уже месяц, как заблокировали границу и не пропускают грузовики. Главное их требование – отменить транспортный безвиз для украинских грузовиков.

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