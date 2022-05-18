"Решение - за военными": Россия грозит Финляндии "сюрпризом" из-за НАТО

В России продолжается истерика из-за решения Финляндии вступить в НАТО.

На это раз угрозы в адрес Финляндии посыпались от скандальной представительницы МИД России Марии Захаровой.

Об этом пишуть росссийские пропагандисткие СМИ.

Финская журналистка на брифинге задала вопрос, какие меры Россия планирует применить в отношении Финляндии.

Захарова заявила, что ответные меры Москвы станут "сюрпризом". По ее словам, решение – за военными РФ.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", – сообщила скандальная представительница МИД РФ.

Она пригрозила, что у России в ответ "будет меньше слов, но больше фактических шагов в качестве реакции" на вступление Финляндии в Альянс.

Напомним, что Швеция и Финляндия официально подали заявки в НАТО. В свою очередь президент Турции Эрдоган заблокировал начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Он называл Швецию и Финляндию убежищем для "террористических организаций".

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