Решения Байдена по Украине могут сыграть на руку Трампу — Bloomberg

В последние месяцы своего президентства Джо Байден активизировал усилия по укреплению позиций Украины в противостоянии с РФ.

Президент США Джо Байден пытается усилить поддержку Украины в противостоянии с Россией за последние месяцы своего президентского срока.

Об этом пишет Bloomberg.

Среди последних решений Байдена агентство отмечает разрешение Украине наносить удары по военным объектам в глубине России, что вызвало критику со стороны Москвы и команды избранного президента США Дональда Трампа, считающих это "ненужной эскалацией".

Знакомый с позицией США источник сообщил, что последние шаги администрации Байдена являются частью стратегии максимально укрепить Украину до того, как Дональд Трамп вступит в должность.

По информации Bloomberg, заявления Трампа о скором завершении войны, вероятно, свидетельствуют о намерении добиться урегулирования путем переговоров.

Источник также отметил, что этот подход должен помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, демонстрируя, что Киев готов действовать в ответ на агрессию России, если будут продолжаться боевые действия.

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид считает, что последние действия Джо Байдена могут быть выгодны для Дональда Трампа. Она отметила, что Трамп мог бы использовать усиленную Украину в качестве аргумента для достижения мирного урегулирования, которое он представил бы как собственную победу.

"Некоторые решения, которые Байден принимает сейчас, могут помочь Трампу, скорее всего, поставив его в более выгодное положение для прекращения войны, а Украину — в более выгодное положение для любых переговоров", — сказала она.

Ранее стало известно, что Пентагон будет направлять в Украину партии вооружения еженедельно, чтобы успеть отправить запланированную ранее помощь.

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