Решил громко уйти: в России работник гипермаркета бросил работу и поджег склад пиротехники

Задержанный полицией поджигатель объяснил свой поступок тем, что ему "надоело там работать".
Во вторник, 21 декабря, в российском городе Томске произошел пожар в крупнейшем местном гипермаркете "Лента".
Как сообщает Telegram-канал Shot, очагом распространения огня стал отдел пиротехники.
“В томской “Ленте” – фальстарт празднования Нового года. Там грохочут салюты и фейерверки: горит отдел пиротехники”, — говорится в подписи к опубликованному видео.
Огонь распространялся очень быстро, пожару присвоили четвертый уровень сложности, тушить ее прибыло 24 спецавтомобиля.
Из помещения гипермаркета эвакуировали около 200 человек, по предварительным данным, пострадавших не было.
Виновник пожара вскоре был установлен. Им оказался 33-летний работник гипермаркета, который только две недели как устроился сюда на работу. "Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджег", — объяснил он полицейским.
После поджога он пошел домой, где его и задержали правоохранители.
Напомним, ранее в российском Санкт-Петербурге сгорел пришвартованный корвет "Проворный". Огонь чрезвычайники тушили почти сутки. За это время пламя уничтожило всю верхнюю часть судна.
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