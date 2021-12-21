Решил громко уйти: в России работник гипермаркета бросил работу и поджег склад пиротехники

Решил громко уйти: в России работник гипермаркета бросил работу и поджег склад пиротехники

Задержанный полицией поджигатель объяснил свой поступок тем, что ему "надоело там работать".

Во вторник, 21 декабря, в российском городе Томске произошел пожар в крупнейшем местном гипермаркете "Лента".

Как сообщает Telegram-канал Shot, очагом распространения огня стал отдел пиротехники.

“В томской “Ленте” – фальстарт празднования Нового года. Там грохочут салюты и фейерверки: горит отдел пиротехники”, — говорится в подписи к опубликованному видео.

Огонь распространялся очень быстро, пожару присвоили четвертый уровень сложности, тушить ее прибыло 24 спецавтомобиля.

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Из помещения гипермаркета эвакуировали около 200 человек, по предварительным данным, пострадавших не было.

Виновник пожара вскоре был установлен. Им оказался 33-летний работник гипермаркета, который только две недели как устроился сюда на работу. "Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджег", — объяснил он полицейским.

После поджога он пошел домой, где его и задержали правоохранители.

Горит один из крупнейших гипермаркетов в Томске | Новости мира

Напомним, ранее в российском Санкт-Петербурге сгорел пришвартованный корвет "Проворный". Огонь чрезвычайники тушили почти сутки. За это время пламя уничтожило всю верхнюю часть судна.

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