Решила потеснить святого Лазаря: на Кипре туристка из России залезла в саркофаг с мощами и застряла (видео)

Женщина без разрешения решила побывать в саркофаге и сразу же получила за это наказание.

На острове Кипр лпожилая россиянка попала в курьезную ситуацию. Женщина решила попробовать, как оно лежится в саркофаге с мощами святого Лазаря, залезла туда и застряла.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

На кадрах видно, как женщину, которая залезла в саркофаг с мощами и застряла, достают по меньшей мере трое туристов. Силой любопытную туристку таки освободили из гробницы.

"Во время экскурсии в Ларнаке женщина решила потеснить мощи праведного Лазаря и забраться к нему в саркофаг. С головой окунуться в древние таинства не получилось — вторжение заметили гиды. В наказание за грехи она застряла. Доставали всей тургруппой", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге произошел курьезный случай. Дети играли с мамой и пристегнули ее наручниками к трубе, а открыть наручники не смогли.

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