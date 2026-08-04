"Решили сп**далять": украинка объяснила, почему оставила Польшу после 4 лет и куда переехала

«Испания выбрала нас»: блоггер рассказала, почему променяла Польшу и Германию на юг Европы / © ТСН.ua

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Украинка по имени Анна, которая жила со своим парнем в Польше четыре года, решила выбрать для жизни другую страну.

Девушка в Instagram рассказала, почему решили «сп**далять» (брутальная нецензурная лексема, которая в переводе с польского означает «убирайся прочь» — именно так польские шовинисты оскорбительно обращаются к украинцам — Ред.) из Польши, и какую страну для жизни выбрали.

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Какая причина выезда из Польши

«Почему мы с парнем решили с**рдалять из Польши? Я живу в Польше 4 года, тогда как мой парень уже 8 лет. Мы уже полностью освоились, выучили язык, у нас есть друзья, знакомые. Но, тем не менее, по ряду причин решили, что пора двигаться дальше», — говорит Анна.

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По ее словам, одна из причин выезда — усложненный процесс легализации для украинцев.

«Ни для кого не секрет, что в Польше и так долго нужно было ждать ВНЖ. Сейчас этот процесс осложняется проверками на наличие каких-то мелких правонарушений, что для мужчин еще риск депортации», — говорит украинка.

Кроме того, как причину она указывает растущие антиукраинские настроения в Польше.

«Не забываем об отношении поляков к украинцам», — отмечает она.

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Какие страны рассматривали для переезда

Анна говорит, что со своим парнем они рассматривали три страны — Германию, Канаду, Испанию.

«Для контекста — я 4 года работаю удаленно, а мой парень работает дальнобойщиком. Первой мы рассматривали Германию. Это близко, более легкий старт, можно спокойно учить язык. Для парня здесь много вакансий, потому что сфера перевозок в Германии считается дефицитной. Но здесь сложная бюрократия, налоги, очень интересный менталитет», — говорит блогерша.

Что касается Испании, то там быстро и легко получить временную защиту. Но в Испании гораздо труднее с работой и нужно гораздо больше денег.

Кроме того, пара рассматривала Канаду, поскольку уже имеет действующие визы.

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«Из минусов, что Канада — это очень далеко. Туда нужно тоже очень много денег, и там суровый климат», — отмечает Анна.

В конце концов пара украинцев решила выезжать в Испанию, хотя сначала хотела выбрать Германию.

«Решение переехать в Испанию было принято спонтанно. И ситуация так сложилась, что не только мы выбрали Испанию, но и Испания выбрала нас», — говорит украинка.

Раньше мы писали, что в Польше 18-летний украинец может получить пожизненное.

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