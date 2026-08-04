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"Решили сп**далять": украинка объяснила, почему оставила Польшу после 4 лет и куда переехала
Пара украинцев уехала из Польши после 4 лет жизни — какая причина выезда и какую страну выбрали для жизни.
Украинка по имени Анна, которая жила со своим парнем в Польше четыре года, решила выбрать для жизни другую страну.
Девушка в Instagram рассказала, почему решили «сп**далять» (брутальная нецензурная лексема, которая в переводе с польского означает «убирайся прочь» — именно так польские шовинисты оскорбительно обращаются к украинцам — Ред.) из Польши, и какую страну для жизни выбрали.
Какая причина выезда из Польши
«Почему мы с парнем решили с**рдалять из Польши? Я живу в Польше 4 года, тогда как мой парень уже 8 лет. Мы уже полностью освоились, выучили язык, у нас есть друзья, знакомые. Но, тем не менее, по ряду причин решили, что пора двигаться дальше», — говорит Анна.
По ее словам, одна из причин выезда — усложненный процесс легализации для украинцев.
«Ни для кого не секрет, что в Польше и так долго нужно было ждать ВНЖ. Сейчас этот процесс осложняется проверками на наличие каких-то мелких правонарушений, что для мужчин еще риск депортации», — говорит украинка.
Кроме того, как причину она указывает растущие антиукраинские настроения в Польше.
«Не забываем об отношении поляков к украинцам», — отмечает она.
Какие страны рассматривали для переезда
Анна говорит, что со своим парнем они рассматривали три страны — Германию, Канаду, Испанию.
«Для контекста — я 4 года работаю удаленно, а мой парень работает дальнобойщиком. Первой мы рассматривали Германию. Это близко, более легкий старт, можно спокойно учить язык. Для парня здесь много вакансий, потому что сфера перевозок в Германии считается дефицитной. Но здесь сложная бюрократия, налоги, очень интересный менталитет», — говорит блогерша.
Что касается Испании, то там быстро и легко получить временную защиту. Но в Испании гораздо труднее с работой и нужно гораздо больше денег.
Кроме того, пара рассматривала Канаду, поскольку уже имеет действующие визы.
«Из минусов, что Канада — это очень далеко. Туда нужно тоже очень много денег, и там суровый климат», — отмечает Анна.
В конце концов пара украинцев решила выезжать в Испанию, хотя сначала хотела выбрать Германию.
«Решение переехать в Испанию было принято спонтанно. И ситуация так сложилась, что не только мы выбрали Испанию, но и Испания выбрала нас», — говорит украинка.
Раньше мы писали, что в Польше 18-летний украинец может получить пожизненное.