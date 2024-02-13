"Решительная поддержка Украины": совместное заявление стран Веймарского треугольника

Главы Министерств иностранных дел Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша ) приняли резолюцию, согласно которой планируют провести в ближайшее время расширенную встречу министров иностранных дел "Веймар + Украина".

Также читайте Туск обсудит с Макроном и Шольцем безопасность Европы и помощь Украине: подробности

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи Веймарского треугольника.

"В преддверии второй годовщины российского вторжения наша встреча (Веймарского треугольника, — ред.) происходит во время, когда международные отношения характеризуются неоднозначностью, непредсказуемостью, неопределенностью и нестабильностью. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. На этом фоне наша цель – сделать Европейский Союз более сплоченным. сильным и способным реагировать на современные вызовы безопасности, на пути к союзу безопасности и обороны, который отвечает ожиданиям наших граждан. Мы также привержены сильному и объединенному НАТО", — говорится в документе.

Также в заявлении отмечено, что следующая встреча министров иностранных дел в этом формате состоится в начале лета. Также планируется встреча с участием Украины.

"Россия нацелена на нас гибридными действиями через дезинформацию, кибератаки и политическое вмешательство с целью посеять раскол в наших демократических обществах. Она остается наиболее значительной и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", — говорится в заявлении.

В документе также указано, что страны Веймарского треугольника будут и дальше решительно поддерживать Украину.

"Столкнувшись с беспрецедентным ухудшением среды обитания в Европе из-за полномасштабной войны России против Украины, мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности и в отражении российской агрессии. В этой войне мы будем на карту. все возможное, чтобы российская незаконная агрессия потерпела поражение, и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Также в заявлении говорится, что "Россия не может рассчитывать на усталость Европы, но должна ожидать полной ответственности за все незаконные действия и преступления, совершенные в Украине. Все российские виновники должны быть привлечены к ответственности".

В документе указывается, что страны Веймарского треугольника призывают Евросоюз принять 13-й пакет санкций против РФ, также помогать Украине на ее пути к членству в НАТО и ЕС.

Мы продолжим работать вместе, чтобы помочь Украине продвигаться вперед на пути к членству в ЕС. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности. Вместе мы будем продолжать поддерживать прогресс Украины в достижении оперативной совместимости и дополнительных реформ в секторе безопасности. Будущее Украины – в НАТО ", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу немедленно наращивать военное производство.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.