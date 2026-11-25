Падение ракет в Польше / © rmf24.pl

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Посол России в Польше Георгий Михно прибыл в Министерство иностранных дел страны после вызова из-за возбуждения российскими ракетами польского воздушного пространства.

Об этом сообщает Polsat News.

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Российский дипломат появился в здании польского внешнеполитического ведомства во вторник, 24 ноября, около 16.30.

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Спикер МИД Польши Мацей Вевюр подтвердил, что во время встречи представителю России была передана дипломатическая нота с протестом.

«Господин посол получил очень резкую дипломатическую ноту», — заявил Вевюр.

Он также подчеркнул, что действия России создают угрозу безопасности польского воздушного пространства, граждан страны, а также союзников Польши по НАТО.

Ранее сообщалось, что вечером 23 ноября, во время атаки на Украину, российский беспилотник на несколько минут нарушил воздушное пространство Польши.

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Мы ранее информировали, что во время массированного обстрела Украины три российских ракеты упали на территории Польши.

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