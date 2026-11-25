- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 1 мин
«Решительный протест»: Польша сделала России предупреждение из-за ракетной атаки
Российскому дипломату была вручена нота с решительным протестом.
Посол России в Польше Георгий Михно прибыл в Министерство иностранных дел страны после вызова из-за возбуждения российскими ракетами польского воздушного пространства.
Об этом сообщает Polsat News.
Российский дипломат появился в здании польского внешнеполитического ведомства во вторник, 24 ноября, около 16.30.
Спикер МИД Польши Мацей Вевюр подтвердил, что во время встречи представителю России была передана дипломатическая нота с протестом.
«Господин посол получил очень резкую дипломатическую ноту», — заявил Вевюр.
Он также подчеркнул, что действия России создают угрозу безопасности польского воздушного пространства, граждан страны, а также союзников Польши по НАТО.
Ранее сообщалось, что вечером 23 ноября, во время атаки на Украину, российский беспилотник на несколько минут нарушил воздушное пространство Польши.
Мы ранее информировали, что во время массированного обстрела Украины три российских ракеты упали на территории Польши.