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Респираторное заболевание у детей и возвращение на Землю Crew Dragon. Пять новостей, которые вы могли проспать

Респираторное заболевание у детей и возвращение на Землю Crew Dragon. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Для полноценной вакцинации против коронавируса требуется введение не двух, а трех доз вакцины. Правда, это касается вакцины Pfizer. Читать дальше ->
  • Ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший вирус SARS-CoV-2 лучше переносится по воздуху. Читать дальше ->
  • Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трехдневного полета спустился с орбиты. Читать дальше ->
  • Откладывают ребенка до лучших времен: из-за коронавируса немало пар решают рожать позже, когда пандемии удастся преодолеть. Читать дальше ->
  • В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей. Читать дальше ->
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