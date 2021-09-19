Респираторное заболевание у детей и возвращение на Землю Crew Dragon. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Для полноценной вакцинации против коронавируса требуется введение не двух, а трех доз вакцины. Правда, это касается вакцины Pfizer. Читать дальше ->
- Ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший вирус SARS-CoV-2 лучше переносится по воздуху. Читать дальше ->
- Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трехдневного полета спустился с орбиты. Читать дальше ->
- Откладывают ребенка до лучших времен: из-за коронавируса немало пар решают рожать позже, когда пандемии удастся преодолеть. Читать дальше ->
- В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей. Читать дальше ->