Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Республика Сербская отстранила Додика: кто занял его место

Парламент Республики Сербской назначил временного президента после устранения Додика.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Милорад Додик

Милорад Додик / © Associated Press

Парламент Республики Сербской впервые официально признал отстранение Милорада Додика от власти и назначил временную главу автономного сербского региона Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Reuters.

Тришич-Бабич, близкая соратница Додика, будет занимать этот пост в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не пройдут новые президентские выборы.

Решение парламента стало реакцией на запрет Государственного суда Боснии, лишившего Додика права занимать государственные должности и заниматься политической деятельностью. Несмотря на судебный запрет, политик продолжал выполнять функции президента, совершал заграничные поездки и отказывался признавать свое отстранение.

Милорад Додик, пророссийский политик, открыто выступающий за обособление Республики Сербской и присоединение к Сербии, заявил о продолжении своей политической линии. По его словам, политика сецессии остается неизменной, однако действия должны быть скоординированы с международными партнерами.

Дата публикации
Количество просмотров
180
