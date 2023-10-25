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Республиканцы избрали нового кандидата на должность спикера Палаты представителей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Республиканцы избрали нового кандидата на должность спикера Палаты представителей

Майк Джонсон / Фото: Associated Press

Предыдущий кандидат Том Эммер отказался баллотироваться.

Конгрессмены от Республиканской партии избрали представителя Луизианы трамписта Майка Джонсона своим следующим кандидатом в спикеры Палаты представителей.

Об этом информирует CNN.

В ходе тайного голосования он победил однопартийца Байрона Дональдса.

Сообщается, что в среду республиканцы проведут поименное голосование за закрытыми дверями, чтобы проверить, сможет ли Джонсон получить 217 голосов, необходимых для избрания спикером Палаты представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом обвинил республиканцев в междоусобии, которая задерживает помощь Украине и Израилю.

Кроме того, мы ранее информировали, что республиканец Том Эммер отказался от участия в гонке на должность спикера Палаты представителей США, несмотря на победу на выборах кандидата.

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Дата публикации
Просмотры
9187
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