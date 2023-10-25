Республиканцы избрали нового кандидата на должность спикера Палаты представителей

Предыдущий кандидат Том Эммер отказался баллотироваться.
Конгрессмены от Республиканской партии избрали представителя Луизианы трамписта Майка Джонсона своим следующим кандидатом в спикеры Палаты представителей.
Об этом информирует CNN.
В ходе тайного голосования он победил однопартийца Байрона Дональдса.
Сообщается, что в среду республиканцы проведут поименное голосование за закрытыми дверями, чтобы проверить, сможет ли Джонсон получить 217 голосов, необходимых для избрания спикером Палаты представителей.
Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом обвинил республиканцев в междоусобии, которая задерживает помощь Украине и Израилю.
Кроме того, мы ранее информировали, что республиканец Том Эммер отказался от участия в гонке на должность спикера Палаты представителей США, несмотря на победу на выборах кандидата.
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