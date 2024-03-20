Республиканцы обсуждают помощь Украине от США: Джонсон подтвердил "разговоры вокруг" Закона REPO

Спикер подчеркнул, что республиканцы осознают роль США в мире и понимают "важность послать миру мощный сигнал" о своей поддержке союзников.

Внутри республиканского большинства обсуждается помощь Украине в виде ссуды, равно как и выделение средств за счет арестованных российских активов.

Об этом заявил спикер Майк Джонсон во время пресс-брифинга в Конгрессе США, передает собственный корреспондент "Укринформа".

"Был разговор вокруг того, что мы называем Законом REPO, посредством которого, как вы все знаете, можно было бы использовать арестованные активы российских олигархов и определенным образом оплатить поддержку Украины. Также обсуждалась концепция займа", — сказал спикер.

По его словам, среди республиканцев продолжается "вдумчивая, целенаправленная работа", а также проходят дискуссии по вопросу внешней поддержки.

"Мы не можем позволить террористам и тиранам идти маршем по земному шару", — добавил он.

При этом республиканец обвинил Белый дом и президента Джо Байдена в слабости на мировой арене, что, по его словам, является причиной, почему противники США действуют столь провокационным способом.

"Мы поддерживаем мир путем силы. Это один из наших ключевых, основополагающих принципов. Рональд Рейган говорил об этом все время, и я до сих пор верю в это, большинство из нас так верят", — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать силу на мировой арене, и они это сделают и выполнят свои обязательства.

Джонсон также отметил, что вернется к вопросу внешней поддержки, как только Конгресс уладит вопрос с бюджетом на текущий финансовый год.

Напомним, спикер Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине, но поддержка Украины будет отличаться от принятия Сенатом.

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