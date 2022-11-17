Республиканцы победили на выборах: что будет с американской поддержкой Украины

Результаты выборов в США неизбежно окажут влияние на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

О попытках республиканцев ставить палки в колеса по американской помощи Украине пишет Axios.

Благодаря недавним выборам в следующем созыве Конгресса республиканцы будут иметь большее влияние, чем сегодня. И, возможно, большее влияние будет иметь та часть республиканцев, которая оказывает активную помощь правительству Украине. В распоряжении Axios оказались несколько писем от консервативных групп Республиканской партии к руководству американского парламента, в которых они призывают принимать решение о помощи Украине в следующем году после того, как начнет работать новый созыв Конгресса.

"Любой пакет помощи Украине нужно основательно обсудить, проверить и уже тогда проголосовать", ― пишет издание.

Дело в том, что предыдущий созыв Конгресса, в котором больше депутатов от Демократической партии, продолжает свою последнюю сессию. Ее в американской политике называют "хромой уткой": все понимают, что скоро власть изменится, а принятые на этой сессии долгосрочные решения вскоре могут отменить. Поэтому обычно в период "хромой утки" парламентарии решают до сих пор не закрытые мелкие вопросы. На этот раз Белый дом хочет, чтобы парламент успел принять почти 40-миллиардный пакет помощи Киеву, гарантировав Украине поддержку в следующем году, несмотря на желание части республиканцев.

Напомним, республиканцы получили в Палате представителей 218 мест, преодолев барьер, необходимый для получения контроля над нижней палатой парламента.

Мнения о поддержке Украины разделились

Большинство американцев поддерживают обеспечение Украины помощью на фоне затяжной войны с Россией. Но эта поддержка стала партийной проблемой, поскольку республиканцы все больше выступают против ее сохранения.

4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тейлор Грин, республиканец, заявила, что от республиканского Конгресса Украина не получит "ни копейки".

Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные у партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья и телеведущий Fox News Такер Карлсон.

В то же время, не все республиканцы разделяют эту позицию. Лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл поддерживает Украину, в мае он даже ездил в Киев.

В любом случае ожидается, что республиканское большинство будет относиться к новым бюджетным ассигнованиям на военную и экономическую помощь Украине более придирчиво.

Сторонник Демократической партии из Техаса Эрик Рамос сказал, что он поддерживает сохранение помощи для Украины. Однако проблемы, касающиеся самих США, должны быть приоритетными.

"Требуется баланс между тем, на что мы тратим деньги для себя, и тем, что нужно другим народам. Нужно позаботиться сначала о себе, прежде чем помогать другим", — считает он.

Что будет с выборами в 2024 году

Дональд Трамп, скорее всего, будет баллотироваться в 2024 году. У него могут появиться конкуренты внутри Республиканской партии – самым перспективным среди них сейчас считается губернатор Флориды Рон Десантис. Также называют бывшего вице-президента (при Трампе) Майка Пенса и его госсекретаря Майка Помпео.

Джо Байден также несколько раз говорил, что намерен выдвигаться на второй срок. Многих смущает, что в 2024 году, вскоре после выборов, политику исполнится 82 года. Если результаты нынешних выборов окажутся очень неудачными для демократов и если рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он испытывает сильное давление внутри партии, чтобы уступить дорогу более перспективным кандидатам.

Выборы в США: какой новый курс будет у Америки и что с поддержкой Украины – политолог Арон Леон

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