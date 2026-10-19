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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Республиканцы могут заблокировать финансирование Пентагона из-за политики Трампа в отношении России — The Hill

Конфликт относительно России и поддержки Украины может стать серьезным препятствием для масштабной оборонной программы Трампа.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Республиканцы могут заблокировать финансирование Пентагона из-за политики Трампа в отношении России — The Hill

Пентагон / © Associated Press

Часть республиканцев в Палате представителей Конгресса США предупреждает президента Дональда Трампа, что может заблокировать дополнительное финансирование Пентагона, если его администрация не займет более жесткую позицию в отношении России. Конфликт обострился после решения на разрешение импорта российского дизельного горючего в США и сообщений об ограничении использования Украиной американских спутниковых систем.

Об этом пишет The Hill.

При поддержке министра обороны США Пита Хегсета администрация Трампа пытается убедить республиканцев в Конгрессе одобрить не менее 350 млрд долларов дополнительных военных расходов. Соответствующий пакет планируют продвинуть во время так называемой «хромой утки» — периода после промежуточных выборов, когда действующий состав Конгресса продолжает работу.

Однако последние внешнеполитические решения Трампа вызвали негодование среди части республиканцев, поддерживающих Украину. Особое недовольство повлекла за собой договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным относительно импорта российского дизельного горючего. Администрация объясняет этот шаг стремлением сдержать рост цен на топливо в США.

Дополнительное напряжение создало сообщение об ограничении доступа Украины к стратегическим спутниковым системам. В результате при рассмотрении оборонного финансирования может развернуться противостояние между сторонниками Украины в Республиканской партии и администрацией президента.

Республиканцы требуют возобновить санкции против России

Одним из источников конфликта стал законопроект об усилении санкций против России, инициированный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и подписанный Трампом в прошлом месяце. Документ должен был усилить экономическое давление на Москву и побуждать ее к заключению мирного соглашения с Украиной.

Однако решение администрации ослабить действие санкций вызвало критику сторонников законопроекта в обеих партиях. По их мнению, это дает Кремлю дополнительные возможности для финансирования войны.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон из Небраски на этой неделе предупредил, что без изменения политики в отношении России администрация может потерять поддержку Конгресса не только по оборонным расходам, но и по другим законодательным инициативам Трампа.

«Ни одна часть законодательной программы Трампа не пройдет через Конгресс во время сессии "хромой утки", если президент не примет меры для наказания российской военной машины, а не ее подкармливания», — заявил Бейкон.

Другой республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании предупредил в интервью The Wall Street Journal о возможных «последствиях», если администрация не восстановит доступ Украины к спутниковым технологиям, использование которых, по сообщениям, было ограничено.

«Ведомства не будут получать финансирование, если не будут выполнять свою работу», — сказал Фицпатрик.

По словам помощника республиканцев в Палате представителей, который общался с The Hill на условиях анонимности, недовольство администрацией может перерасти в реальную угрозу ее законодательным планам.

Часть конгрессменов оставит свои должности в следующем году из-за завершения политической карьеры или поражения на выборах. Это может ослабить их зависимость от партийной дисциплины и уменьшить опасения по поводу политических последствий голосования вопреки позиции президента.

«Давление со стороны Конгресса будет достаточным, чтобы администрация поняла: ей нужно в какой-то мере отступить, если она действительно хочет чего-то добиться», — отметил помощник.

На что Пентагон хочет потратить дополнительные 350 млрд долларов

Пит Хегсет в течение нескольких месяцев призывает Конгресс поддержать рекордный запрос Трампа на оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов. Министр называет его «единоразовой инвестицией поколения», необходимой для реализации приоритетов президента в сфере национальной безопасности.

На прошлой неделе Хегсет также заявил, что Пентагон будет настаивать на принятии отдельного пакета дополнительных расходов минимум на 350 млрд долларов. Его рассмотрение сейчас тормозится из-за разногласий в Конгрессе по источникам финансирования.

«Мы немедленно активно работаем с комитетами, чтобы этот законопроект о дополнительном финансировании — по меньшей мере на 350 млрд долларов, а возможно и больше — обеспечил потребности министерства. Это необходимо президенту, чтобы восстановить сдерживание и укрепить вооруженные силы по всему миру», — сказал Хегсет в среду на конференции армии США в Вашингтоне.

По его словам, Пентагон работает над этим вопросом совместно с Белым домом вне зависимости от результатов промежуточных выборов.

Пакет подразумевает финансирование нескольких ключевых оборонных проектов Трампа. В частности, 17 млрд долларов планируют направить на систему противоракетной обороны США «Золотой купол», а еще 47 млрд долларов — на расширение производства боеприпасов.

Из 113 млрд долларов, предусмотренных для укрепления оборонно-промышленной базы, более 48 млрд долларов должны пойти на критически важные минералы.

Еще около 103 млрд долларов планируют выделить на недорогие автономные системы, искусственный интеллект и средства противодействия беспилотникам.

Отдельно предусмотрено около 14 млрд долларов на модернизацию, обслуживание и производство истребителей F-35, стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей следующего поколения для ВМС США и транспортных самолетов KC-130J.

Кроме того, Пентагон просит 36 млрд долларов на направление под названием «Воинский дух» (Warrior Ethos). Он будет включать, в частности, инвестиции в жилье и инфраструктуру для военнослужащих.

Почему Трампу будет сложно провести пакет через Конгресс

На фоне почти единодушной оппозиции демократов к войне Трампа против Ирана республиканскому руководству понадобится поддержка практически всех своих представителей в Палате представителей, чтобы добиться принятия пакета.

Однако Бейкон, завершающий работу в Конгрессе в конце каденции, считает, что мягкая позиция администрации по отношению к России уже оттолкнула достаточное количество республиканцев. По его мнению, это может осложнить спикеру Палаты представителей Майку Джонсону не только продвижение оборонного финансирования, но и принятие других законодательных инициатив по завершению работы нынешнего состава Конгресса.

«Решение администрации сократить обмен разведывательной информацией с Украиной и ограничить доступ к Starlink фактически означают помощь захватчику и военному преступнику, бомбящему города», — написал Бейкон в соцсети X.

Он также подверг сомнению, сможет ли администрация рассчитывать на какую-либо поддержку до завершения работы 119-го Конгресса, если не изменит курс.

Отдельную волну критики вызвало соглашение по российскому дизельному топливу.

На прошлой неделе группа законодателей от обеих партий направила Трампу письмо с осуждением этого решения. По их мнению, оно противоречит как минимум духу нового закона о санкциях против России.

Конгрессмены призвали президента полностью и без промедления применить предусмотренные законом ограничения.

«Мы призываем администрацию отозвать это разрешение и не выдавать новые генеральные лицензии, возобновляющие операции с российскими энергоресурсами и возвращающие доходы в военную казну Кремля», — говорится в письме.

Документ поддержали пятеро республиканцев: Майкл Маккол, Дэн Ньюгаус, Джо Уилсон, Дон Бэйкон и Брайан Фицпатрик.

Джо Уилсон, сопредседатель Украинского кокуса в Палате представителей, отдельно напомнил, что Трамп сам поддерживал санкционные меры, предложенные Грэмом.

«Я считаю, что реализация санкций Грэма, принятых Конгрессом и подписанных президентом Трампом, остается критически важной для продвижения американских интересов», — заявил Уилсон.

Другие республиканцы, согласившиеся говорить с журналистами анонимно, высказались еще резче. Один из помощников республиканцев обвинил администрацию в том, что она пытается снизить цены на горючее посредством соглашения с Россией, хотя именно война против Ирана повлекла за собой дополнительную нестабильность на энергетических рынках.

«Он должен отменить это решение. Во-первых, оно незаконно. Мы приняли закон, запрещающий энергетические операции с Россией. Но зачем мы втянулись в войну на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на топливо? Если вы хотите снизить цены, найдите другой способ», — сказал собеседник издания.

Пентагон пытается заручиться поддержкой законодателей

Чтобы преодолеть скептицизм по поводу планов администрации Трампа увеличить оборонные расходы, представители Пентагона недавно начали серию закрытых брифингов для законодателей. Их цель — заручиться поддержкой запроса на оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов.

Однако демократы и некоторые республиканцы в Сенате сомневаются, что интенсивные закрытые обсуждения в конце года помогут сформировать достаточную коалицию для продвижения бюджетных планов.

Между тем, министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков Patriot, которые уже оплатили союзники Киева.

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