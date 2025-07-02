Республиканцы раскритиковали решение администрации Трампа по отношении к Украине

Республиканцы раскритиковали решение администрации Трампа / © Associated Press

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Администрация Трампа внезапно приостановила поставки некоторых американских ракет и боеприпасов в Украину, что вызвало волну критики среди республиканских законодателей. Они предупреждают, что такой шаг рискует ободрить Россию в ключевой момент войны, когда Москва усиливает свое летнее наступление.

Об этом пишет Politico.

Республиканский представитель Брайан Фицпатрик, сопредседатель Конгрессной группы по Украине, заявил, что он «активно рассмотрит этот вопрос». Белый дом признал, что Пентагон заморозил поставки критически важного оружия противовоздушной обороны из-за беспокойства по поводу сокращения собственных американских арсеналов.

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«Мы должны создать собственную оборонно-промышленную базу здесь, в США, одновременно оказывая необходимую помощь нашим союзникам, защищающим свою свободу от жестокого диктатора-вторжения. Не делать и того и другого неприемлемо», — написал Фицпатрик на X.

И республиканцы и демократы считают, что задержка оружия является нарушением обещаний Трампа. Хотя эту задержку одобрили еще при Байдене, Трамп на прошлой неделе на саммите НАТО снова пообещал Украине системы ПВО Patriot. Когда Politico во вторник первым сообщил об этой проблеме, Киев сразу вызвал американского дипломата, чтобы получить объяснения.

Конгрессмен Майкл Маккол (республиканец от Техаса) заявил, что «очень тщательно» расследует, не является ли замораживание помощи Пентагоном нарушением Закона о помощи Украине, принятого Конгрессом в 2024 году.

«Если вы хотите, чтобы он садился за стол переговоров в честной воле, вам нужно оказывать на него рычаги влияния и давления, и это будут экономические санкции Линдси Грэмма и поток оружия. Если вы исключите поток оружия, да, тогда у вас не будет рычагов влияния на Путина для ведения переговоров», — сказал Маккол.

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Демократы, которые в первый срок Трампа настаивали на его импичменте за задержку финансирования для Украины, также раскритиковали приостановку помощи. Однако некоторые высокопоставленные демократы не спешили винить самого Трампа. В то же время они обратили внимание на чиновников Пентагона, которые скептически относились к дальнейшей помощи Украине.

Сенатор Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира), ведущая демократ в Комитете Сената по международным отношениям, раскритиковала министра обороны Пита Хегсета и руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби, известного сторонника перераспределения военных ресурсов США из Украины на усиление обороны Тайваня. Она утверждала, что пауза подрывает обязательства Трампа перед НАТО, и призвала госсекретаря Марко Рубио, одновременно являющегося советником Белого дома по национальной безопасности, обеспечить выполнение стратегии.

«Неоднозначные месседжи администрации Трампа подрывают ее собственную повестку дня, направленную на то, чтобы привлечь Путина к переговорам, и этот шаг под руководством госсекретаря Хегеста лишь усложнит достижение справедливого и продолжительного мира. Сейчас не время для мошеннических действий, подрывающих наши национальные интересы безопасности», — заявила Шахин.

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута), высокопоставленный член Комитета Сената по вооруженным силам, назвал обоснование замораживания поставок «ложным и, возможно, даже неискренним». Он заявил, что он и его коллеги из обеих партий были удивлены этой новостью, и это приведет к страданиям украинцев.

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«Они потеряют больше жизней, больше людей будут искалечены и ранены — больше домов, больниц, школ будут разрушены», — сказал он, отметив, что «россияне… даже не делают вид, что атакуют военные цели».

Однако не все высокопоставленные республиканцы были одинаково озабочены сообщениями об остановке поставок оружия. Республиканец Кен Калверт, контролирующий часть бюджета Пентагона, считает: задержка поставок оружия Украине может быть оправдана. По его словам, это связано с тем, что запасы США истощаются, а Европа начинает оказывать больше помощи.

«Я не знаю, что у них сейчас есть на складе, у украинцев. Я это узнаю», — добавил он.

Глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс (республиканец от Алабамы) заявил, что его не сообщали о приостановлении поставок боеприпасов, но отметил, что администрация Трампа «делала это несколько раз».

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«Я не знаю, приостановил ли он это с какой-то целью, кроме того, что они делают регулярно. У меня нет никаких причин расстраиваться на этот счет, пока я не узнаю больше», — сказал Роджерс о Трампе.

Союзники Трампа на Капитолийском холме защитили этот шаг. Председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей Брайан Маст (республиканец от Флориды) заявил, что не слышал о конкретной задержке, но отметил, что существует «постоянный контроль и баланс» относительно отправляемого в Украину.

«Вы всегда хотите убедиться, что ваша линия поставок работает бесперебойно, но если вы постоянно проверяете ее, это держит их в тонусе. Если вы не делаете этого постоянно, то вдруг они начнут путаться, когда вы действительно проверите его. Поэтому я думаю, что, в конечном счете, это делает систему более плавной», — сказал Маст.

Напомним, США во второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине.

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