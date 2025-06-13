Республиканцы заблокировали дополнительные средства для Украины: что известно о новом бюджете Пентагона

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял бюджет Пентагона, заблокировав дополнительную помощь Украине / © Reuters

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Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил свой вариант законопроекта об оборонных расходах на 2026 финансовый год после почти девятичасовых дебатов, отмеченных жесткими партийными спорами. Республиканцы успешно отклонили попытки демократов ограничить финансирование модификации самолета, подаренного Катаром для будущего Air Force One. Также были отклонены попытки выделить дополнительные средства в помощь Украине.

Об этом пишет издание Breaking Defense.

Законопроект, предложенный Комитетом, предусматривает финансирование в размере 832 миллиарда долларов, что соответствует бюджету 2025 финансового года. Эти средства должны быть дополнены за счет еще незавершенного законопроекта о согласовании бюджета в общую сумму в 1 триллион долларов. Проект Комитета включает 13 миллиардов долларов на программы противоракетной обороны и космические программы, связанные со щитом «Золотой купол», 8,5 миллиарда долларов на 69 истребителей F-35 (значительное увеличение по сравнению с бюджетом администрации, который предусматривал только 47 самолетов), а также 36,9 миллиардов долларов Burke, не включенных в планы Пентагона.

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Заседание, продолжавшееся около девяти часов, началось с комплиментов от лидеров обеих партий в адрес членов Комитета за их работу над законопроектом, однако двухпартийный консенсус быстро распался.

Значительные дебаты вызвала поправка, предложенная представителем демократов Розой ДеЛауро, целью которой было запретить США принимать, эксплуатировать или модифицировать самолет, подаренный иностранным правительством. Эта попытка остановить президента Дональда Трампа от принятия Boeing 747 от Катара, который мог стать Air Force One, была отклонена. ДеЛауро утверждала, что такой подарок нарушает «пункт о вознаграждениях» Конституции, запрещающий президенту получать какие-либо выгоды от иностранного правительства и назвала расходы на модификацию самолета расточительностью средств налогоплательщиков.

Еще одна жесткая дискуссия развернулась вокруг поправки, предполагавшей добавление 300 миллионов долларов в помощь Украине. Это предложение, выдвинутое представителем демократов Марси Каптур, было отклонено голосованием. Председатель Комитета Том Коул предостерег, что включение финансирования для Украины может привести к провалу всего оборонного законопроекта, поскольку это вызвало бы сопротивление некоторых республиканцев. Он также добавил, что поддержка среди демократов маловероятна из-за консервативных положений, содержащихся в законопроекте.

Напомним, Трамп анонсировал создание противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 миллиардов. Он предполагает создание многоуровневой системы защиты США от ракетных угроз.

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