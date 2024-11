Ресторан на воде отнесло течением – фото

В Малайзии во время наводнения сильное течение реки Келантан отнесло пришвартованный ресторан на воде.

Заведение отнесло примерно на 5 км вниз по течению. Владелица по имени Мохд Рамли рассказала, что сначала крыша ресторана была повреждена упавшим деревом, а затем она услышала громкий шум. От удара веревки, которые удерживали сооружение на воде, оборвались.

К счастью, в это время внутри никого не было, поскольку в тот день Рамли отменила несколько бронирований из-за перебоев, вызванных наводнением.

Примерная стоимость бизнеса составляет 270 000 долларов.

Ресторан отнесло течением / Фото: скриншот с видео

Жители села и малайзийские силы гражданской обороны смогли успешно спасти ресторан от окончательного разрушения. Офис морского подразделения находился всего в нескольких метрах от места происшествия. Лодка, спущенная на воду командой, смогла преследовать ресторан. Он вошел в более медленное течение, а это означало, что они смогли его догнать.

Однако впереди у Рамли очень длинный путь, чтобы восстановить свое заведение. Ее бизнес получил структурные повреждения, которые повлияли на имущество, а также на мебель и инвентарь. Во время инцидента были затоплены только что закупленные королевские крабы, хранившиеся в морозильной камере.

По оценкам, Мохд понесла ущерб в размере 180 000 долларов. Чтобы дать время на ремонт, она возьмет недельный перерыв в работе.

