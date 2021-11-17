Ресторанный протест в Греции: предприниматели требуют от власти компенсации из-за ограничений в работе

В заведения непривитых клиентов будут пускать только с отрицательным COVID-тестом.
В греческих Афинах заведения питания бастуют из-за карантинных мер.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 ноября.
Заведения закрылись накануне на 24 часа. Их владельцы требуют от властей компенсации на фоне новых ограничений. Ведь в рестораны и кафе в Греции непривитых клиентов будут пускать только с отрицательными тестами на коронавирус. Хозяева заведений сетуют, что это принесет им ущерб.
Предприниматели требуют от властей дополнительных скидок на аренду помещений, освобождения от налогов и муниципальных пошлин.
В то же время в правительстве предостерегают: уровень заболеваемости в стране слишком велик. Вакцинировано всего 60% населения. Именно поэтому, чтобы уберечься от более жесткого локдауна, призывают вакцинироваться.
Как сообщалось, антикарантинные протесты прошли в Нидерландах: задержали 15 протестующих. Тамошнее правительство на фоне вспышки коронавируса решило вернуть локдаун. Ограничения касаются сферы услуг, торговли и массовых мероприятий. К тому же, сокращаются часы работы баров и ресторанов. Такой частичный локдаун рассчитан на три недели.
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