Рестораны только для "защищенных" от COVID-19 и запрет массовых мероприятий: в Москве ввели строгие карантинные ограничения

В ближайшее время войти в московский ресторан можно будет только с QR-кодом.

В Москве крайне быстро распространяется так называемый "индийский" штамм коронавируса. В связи с большим количеством больных в российской столице усилили карантин. Некоторые ограничения начнут действовать уже сегодня, 22 июня.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

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Так, с 22 июня в Москве запрещено проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Речь идет о мероприятиях как на открытом воздухе, так и в помещениях.

В то же время фан-зоны и танцполы, где не предусмотрены места для сидения, должны закрыться независимо от количества пришедших на мероприятие.

Также с 28 июня в Москве запрещено посещать заведения общественного питания клиентам. Исключение — привитые от коронавируса, людей, переболевшие в течение полугода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Кроме того, рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки QR-кодов, которым будут подтверждаться упомянутые выше требования.

Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля. Те заведения, которые не будут выполнять требования, смогут работать только для заказа с собой или с доставкой.

Уточняется, что ограничение массовых мер не будут также действовать, если организаторы создадут зону, "свободную от коронавируса", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Напомним, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинированные от COVID-19 и не имеют иммунитета, являются угрозой для окружающих. Он допустил в будущем возможно ограничение в правах для этой категории лиц.

Как сообщалось, в Москве и области из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию людей, которые работают в сфере торговли и услуг.

Ранее стало известно, что специалисты обнаружили в Москве новый вид коронавируса, который является измененным "индийским" штаммом. Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

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