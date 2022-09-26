Ресурсы РФ бесконечны: эксперт рассказал, что указано в тайном пункте приказа о мобилизации

Мобилизация в РФ, которую объявил глава Кремля Владимир Путин, продолжается. Однако точное количество будущих мобилизованных и финал процесса определить невозможно.

Такое мнение высказал главред Defense Express Олег Катков в эфире информационного марафона.

"Сейчас у них продолжаются мобилизационные мероприятия. Количество мобилизованных определено в РФ тайным пунктом указа. И он на то и тайный, что сегодня там написано одно число, завтра принимается тайным указом совсем другое, и так может быть бесконечно", — отметил главред Defense Express.

Население РФ составляет около 144 млн, поэтому, по словам Каткова, мобилизация там не измеряется в реальных числах.

"Все упирается не в человеческий ресурс, а в возможность обеспечить это "пушечное мясо" хотя бы каким-нибудь вооружением, обувью и теплой курткой", — отметил Катков.

Напомним, что россияне пытаются оккупировать всю территорию Донецкой области и сорвать наступление ВСУ.

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