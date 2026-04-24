Курт Волкер / © Associated Press

Финансовые и человеческие ресурсы России постепенно иссякают, и вскоре агрессор потребует прекращения огня.

Об этом заявил бывший специальный представитель США по вопросам переговоров по Украине посол Курт Волкер во время 18-го ежегодного Киевского Форума безопасности.

По словам американского дипломата, нынешняя стратегия Кремля ведет к глубокому истощению российской экономики. Путин пытается продолжать агрессию, однако сталкивается с невозможностью пополнения сил в нужных объемах.

«Сейчас Путин сжигает свои ресурсы, чтобы продолжать войну, истощая российскую экономику. Он не способен заместить то количество солдат, которое теряет на поле боя ежемесячно. Многое изменилось в пользу Украины», — подчеркнул Волкер.

Он подчеркнул, что, несмотря на желание российского руководства продолжать атаки, физические способности РФ поддерживать такой темп войны стремительно падают.

Почему Кремлю понадобится прекращение огня

Дипломат убежден, что Путин никогда не признает Украину легитимной и независимой страной, однако, объективные обстоятельства заставят его искать паузу в боевых действиях.

«Он хочет продолжать воевать и атаковать. Я не думаю, что он когда-нибудь признает Украину легитимной, суверенной, независимой страной. Ему понадобится прекращение огня. Украина готова к прекращению огня. И как только мы дойдем до этого, мы должны работать, чтобы укрепить Украину экономическим, военным и институциональным образом», — заявил эксспецпредставитель США.

Волкер акцентировал внимание на том, что любое перемирие должно использоваться для масштабного усиления Украины во всех сферах.

Отдельно Курт Уолкер прокомментировал возможные действия президента США Дональда Трампа. Он отметил, что американский лидер настроен на скорейшее завершение конфликта и не собирается менять этот курс.

«Он четко дал понять, что просто хочет завершения войны при любых обстоятельствах. Он хочет мирного соглашения и не намерен отказываться от этой перспективы», — считает дипломат.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

Напомним, война против Украины может закончиться силовым свержением Путина. Ведь в истории подобные захватнические войны часто завершаются тем, что правитель устраняет его же ближайшее окружение.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, российский диктатор вряд ли сможет вести конструктивные переговоры о мире, поскольку любое прекращение огня без очевидного триумфа будет им восприниматься как прямая угроза личному выживанию. Дипломат предположил, что реальный мирный процесс в будущем, вероятно, будет вести преемник Путина.

Также Институт изучения войны сообщил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов существенно завышает оценки продвижения российских войск в Украине и пытается выдать провалы на фронте за успехи.

Эксперты также отмечают, что российские войска не добились существенных результатов в весенне-летней наступательной кампании 2026 года, а подобные заявления Кремля являются частью информационной кампании для создания иллюзии масштабного наступления РФ по всем направлениям фронта.