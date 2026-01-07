- Дата публикации
Reuters: Трамп снова заговорил о «приобретении» Гренландии — в Белом доме не исключили военный вариант
Соединенные Штаты рассматривают различные варианты установления контроля над Гренландией, включая возможное использование вооруженных сил. Об этом заявили в Белом доме, подчеркнув, что для президента США Дональд Трамп этот вопрос является приоритетом национальной безопасности.
Как передает Reuters , в комментарии для СМИ чиновник администрации президента отметил, что Трамп и его команда обсуждают широкий спектр сценариев достижения этой внешнеполитической цели. По его словам, «использование вооруженных сил США всегда остается в распоряжении главнокомандующего».
Чиновник также заявил, что жесткая позиция стран НАТО и заявления европейских лидеров в поддержку Гренландии не повлияли на намерения американского президента. «Это никуда не денется», — подчеркнул он, комментируя стремление Трампа добиться приобретения Гренландии в течение трех лет своей каденции.
По словам представителя администрации, обсуждения возможных путей получения контроля над островом активно продолжаются в Овальном кабинете. Среди вариантов, рассматриваемых Вашингтоном, — покупка Гренландии Соединенными Штатами или заключение с ней Договора о свободной ассоциации.
В то же время чиновник уточнил, что формат свободной ассоциации не полностью соответствует амбициям Трампа, стремящегося сделать остров частью США. При этом он подчеркнул, что президент прежде всего предпочитает дипломатию и переговорный процесс.
«Президент любит сделки. Если появится возможность заключить выгодную договоренность по приобретению Гренландии, это будет его первым выбором», — отметил чиновник.
Реакция международного сообщества была однозначно критична. Лидеры Дании, Великобритании, Франции и Германии отметили суверенитет Гренландии и призвали уважать территориальную целостность союзников. Дания и сами гренландцы не раз заявляли, что остров не продается и не стремится стать частью США.
В Конгрессе США даже среди однопартийцев Трампа прозвучала критика таких заявлений, в частности призывы придерживаться обязательств перед НАТО и союзами.
Это происходит на фоне обострения глобальной геополитики, в частности, после военной операции США в Венесуэле и нарастания интереса к Арктике со стороны России и Китая. Американские чиновники утверждают, что Гренландия имеет стратегическое значение из-за своих ресурсов и расположения.