Революционная технология: Китай придумал, как сделать свои самолеты невидимыми для РЛС

Китайские военные исследователи создали инновационную технологию, скрывающую истребители от радаров РЛС.

Об этом пишет South China Morning Post.

По информации издания, ученые китайских ВВС разработали революционную радиолокационную технологию, способную сделать их самолеты раннего воздушного предупреждения практически незаметными для радиоэлектронного наблюдения противника.

Самолеты раннего радиолокационного обнаружения и управления (РРЛ) — долго считавшиеся незаменимыми, но уязвимыми командными узлами исторически были ценными целями. Их мощное радиолокационное излучение, хотя и необходимое для управления боевым пространством, делает их видимыми за сотни километров.

Но китайские ученые заявили, что нашли способ сделать сигналы AEW&C очень устойчивыми к перехвату и геолокации.

Ученые из Инженерного университета ВВС Китая утверждают, что новая система, основанная на технологии радиолокационной решетки с частотной разноской (FDA), может сделать эти самолеты почти невидимыми для пассивных систем обнаружения, отслеживающих радиоизлучение.

Авторы исследования сравнили эффект с хором певцов, исполняющих одну и ту же мелодию, но с небольшими отклонениями в высоте тона. Поблизости это звучит гармонично, но на расстоянии путано и дезориентационно. По результатам симуляций, погрешность в определении целей может возрасти с метров до километров, а точность определения направления ухудшиться с менее одного градуса до более чем десяти.

Команда под руководством профессора Ван Бо подчеркивает, что подобная технология позволит не только скрыть AEW&C от пассивных сенсоров противника, но и активно дезориентировать их системы.

Как добавляет Interesting Engineering, Китай не единственный, кто стремится добиться прогресса в радиолокационных технологиях. Подобные исследования проводят США, страны ЕС и Россия.

Так, США сделали значительные инвестиции в радиолокационные системы с низкой вероятностью перехвата для таких платформ, как истребитель F-35.

Европейские оборонные компании создают новые радары для программ истребителей Tempest и FCAS. Эти радары имеют целью повысить живучесть в сложных электромагнитных средах.

Россия также работает над передовыми радиолокационными технологиями, но детали по ее программам менее понятны.

Эти усилия отражают более широкую глобальную гонку за контроль над электромагнитным спектром — все более рассматриваемой сферой как решающая в современной войне.

Если технология FDA Китая окажется практической, эксперты говорят, что это может представлять больше, чем просто постепенное обновление.

Ранее мы писали, что лидер КНР Си Цзиньпин провел самую большую чистку командования армии за 50 лет.