Революционные протесты в Иране: есть ли угроза режиму

Протесты в Иране / © Associated Press

Реклама

По состоянию на 10 января 2026 Исламская Республика Иран (ИРИ) продолжает находиться в эпицентре масштабных протестов. Улицы городов заполнены демонстрантами, а вооруженные стычки становятся обычным явлением. Нынешний кризис — не случайное стечение обстоятельств. Ситуация может привести к падению режима аятоллы Хамене.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, объяснил 24 каналу, что в Иране формируется настоящая революционная ситуация.

«Протесты в Иране не новость — мы видели их в 2019 и 2022 годах и раньше. Наиболее масштабными были протесты в 2009 году во время Зеленой революции. Сейчас ситуация разворачивается именно из-за политического кризиса в руководстве», — сказал Семиволос.

Реклама

Значительная часть политических сил и элиты недовольна политикой Али Хаменеи, и этот раскол усугубляется. В определенных обстоятельствах ситуация может выйти из-под контроля, а попытки ее урегулирования могут привести к дальнейшему обострению кризиса и потенциальному падению режима, считает он.

Что предшествовало

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря из-за экономического кризиса и обрушения национальной валюты. По данным правозащитников, акции охватили более 270 населенных пунктов в 27 из 31 провинции Ирана.

Одним из эпицентров протестов стал Гранд-базар в Тегеране. Свидетели сообщают, что силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов после того, как торговцы массово закрыли магазины.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении заявил, что не отступит, обвинив демонстрантов в работе в интересах оппозиции за рубежом и США. Прокуратура страны пригрозила участникам протестов смертной казнью.

Реклама

Ситуация стала особенно напряженной после заявления президента США Дональда Трампа, предупредившего о готовности нанести удар по Ирану в случае применения массового насилия против мирных демонстрантов. Америка в целом внимательно наблюдает за процессом и подает однозначные сигналы, что она готова вмешаться.

Это придало протестующим уверенность, но в то же время побудило власть к усилению репрессий. В частности, по всей стране заблокирован Интернет. По последним данным, погибли более 60 человек.