В частности, их рейд отвлек на себя тактическую российскую авиацию.

Рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях сорвал новое наступление оккупационной армии России, которые захватчики планировали провести до выборов Путина.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский, сообщает LIGA.net.

"Наша операция сорвала эти планы. В военном смысле они были вынуждены опрокидывать значительные силы из-под Купянска для содержания Белгородской и Курской областей. Фактически мы сорвали планы наступления армии России", — сказал Барановский.

По его словам, армия РФ потеряла 651 солдат, 908 захватчиков получили ранения, а 37 — попали в плен. Кроме того, уничтожена 121 единица техники.

Представитель легиона отмечает, что рейд добровольцев отвлек на себя тактическую российскую авиацию, нанесшую более 320 авиаударов. По словам Барановского, все бомбы прилетели на территорию России.

"Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть участки, где ожидалась массированная атака России", – заявил представитель ЛСР.

Напомним, глава штаба РДК Александр "Фортуна" заявлял, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с оккупантами в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы. Между тем оккупанты уже опрокидывают резервы на свою границу.

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