Рейд российских добровольцев в Белгородскую область вызвал панику и растерянность в РФ – ISW

Большинство российских военных обозревателей отреагировали на события в Белгородской области относительно разным беспокойством, тревогой и гневом.

После рейда легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область в информационном пространстве РФ возникли панические настроения и несогласованность, которым он подвержен в условиях значительных информационных потрясений.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание, что некоторые российские военные обозреватели концентрировали внимание на том, что в "РДК" и "ЛСР" входят в основном граждане РФ, и назвали их предателями государства. Обозреватели обвинили российских добровольцев в работе на украинскую разведку.

Другие российские военные обозреватели выдвинули версии, что события в Белгородской области – целенаправленная информационная операция для отвлечения внимания от якобы захвата Бахмута оккупантами. Еще одной целью операции обозреватели называли сеяние паники в инфопространстве РФ накануне потенциального контрнаступления ВСУ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что давно предупреждал – трансграничные рейды могут быть частью более широкой контрнаступательной стратегии Украины.

В то же время владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин воспользовался событиями в Белгородской области, чтобы обвинить правительство России и его бюрократическое бездействие в содействии атаке. Пригожин также подверг критике российское Минобороны за неспособность укрепить границы государства и защитить его.

Аналитики резюмируют, что большинство российских военных обозревателей отреагировали на события в Белгородской области относительно разной обеспокоенностью, тревогой и гневом. Однако информационное пространство РФ не сплотилось вокруг одного целостного ответа. Прежде всего, это свидетельствует о том, что атака застала российских комментаторов врасплох.

Что известно о событиях в Белгородской области

Добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" 22 мая зашли в Белгородскую область и свою задекларировали цель – освободить регион и всю РФ от нынешнего диктаторского режима, а также создать демилитаризованную зону вдоль границы.

Добровольцы заявили об освобождении поселка Козинка и штурме города Грайворон. Российские местные власти заявили о раненых в результате боевых действий и о массовом бегстве жителей пограничных сел и райцентра Грайворонского округа. Россия объявила на территории Белгородской области режим контртеррористической операции. Впоследствии российская сторона сообщила, что "украинская ДРГ" якобы покинула территорию области. Однако сами добровольцы анонсировали свое продвижение в регионе.

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