"Рейган в гробу перевернулся бы": лидер демократов обвинил республиканцев в подыгрыше России

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал республиканцев поддержать Украину и подумать, соответствует ли их политика интересам Соединенных Штатов.

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Во время своей речи Шумер вспомнил 40-го президента США Рональда Рейгана, бывшего представителя Республиканской партии, передает Obozrevatel.

"Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, если бы увидел, как его собственная партия дала Путину прокатиться по Европе", – сказал сенатор.

Шумер уверен, что если Конгресс не согласует помощь Украине, то это может стать поворотным моментом, поскольку Запад не выполнит свои обязанности и уступит автократический режим в РФ.

Шумер назвал позицию республиканцев по отношению к границе "попыткой захватить заложников".

В свою очередь сенаторы от Республиканской партии заявили, что они поддерживают помощь для Украины, но сначала власти должны пойти на уступки в пограничной политике.

"Если они (демократы – Ред.) хотят денег для Украины и Израиля, они не получат их, если не закроют границу. Для них сохранение открытой границы важнее безопасности Европы или Ближнего Востока. И это меня удивляет", – заявил сенатор- республиканец Митт Ромни.

Напомним, ранее сообщалось, что проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.

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