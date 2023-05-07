Рейхстаг из тел военных и перетягивание каната: в Петербурге готовятся к параду 9 мая (фото)

В российском городе Санкт-Петербург провели репетицию парада, который состоится 9 мая.

Об этом сообщает телеграмм-канал Sota.

"В Петербурге прошла генеральная репетиция парада 9 мая: на ней военные собрали из своих тел подобие Рейхстага и поставили флаг", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что после такого перформанса представители российской "Юнармии" показали номер с перетягиванием каната 78 на 78 человек в честь 78-й годовщины Победы.

"Не обошлось и без еще одного упоминания этого числа: из 78 флагов составил огромный триколор", — говорится в сообщении.

Рейхстаг из тел участников парада.

Перетягивание каната

Напомним, ранее сообщалось, что после атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья, с которыми они будут нести службу во время репетиции парада Победы 7 мая и во время самого парада 9 мая.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время репетиции парада до 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге, в нарушение запрета, подняли беспилотник.

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