ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2215
Время на прочтение
1 мин

Рейс Дубай – Москва внезапно подал сигнал бедствия: что известно

Пассажирский самолет Utair, выполняющий рейс из Дубая в Москву, почти сразу после взлета подал сигнал бедствия и начал кружить над Персидским заливом.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Самолет

Самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTA716 по маршруту Дубай – Москва, подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным сервиса Flightradar, борт вылетел из аэропорта Дубая в 14:48 мск. Почти сразу после взлета самолет передал сигнал бедствия и начал кружить над акваторией Персидского залива.

Пассажирский самолет авиакомпании Utair

Пассажирский самолет авиакомпании Utair

Пока продолжает выполнять круги в воздухе. Сообщается, что воздушное судно сбрасывает топливо перед экстренной посадкой.

За движением самолета в режиме реального времени следят около 10 тысяч пользователей Flightradar. Информации о посадке или чрезвычайной ситуации на борту пока нет.

Напомним, рейс Delta Air Lines, следовавший из Орландо в Лос-Анджелес, был вынужден срочно совершить аварийное приземление из-за загадочного запаха в салоне. На борту самолета находились 200 человек, которых экстренно эвакуировали после приземления в аэропорту Тампы.

Дата публикации
Количество просмотров
2215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie