Рейс Дубай – Москва внезапно подал сигнал бедствия: что известно

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTA716 по маршруту Дубай – Москва, подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным сервиса Flightradar, борт вылетел из аэропорта Дубая в 14:48 мск. Почти сразу после взлета самолет передал сигнал бедствия и начал кружить над акваторией Персидского залива.

Пассажирский самолет авиакомпании Utair

Пока продолжает выполнять круги в воздухе. Сообщается, что воздушное судно сбрасывает топливо перед экстренной посадкой.

За движением самолета в режиме реального времени следят около 10 тысяч пользователей Flightradar. Информации о посадке или чрезвычайной ситуации на борту пока нет.

