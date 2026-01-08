- Дата публикации
Рейс Дубай – Москва внезапно подал сигнал бедствия: что известно
Пассажирский самолет Utair, выполняющий рейс из Дубая в Москву, почти сразу после взлета подал сигнал бедствия и начал кружить над Персидским заливом.
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTA716 по маршруту Дубай – Москва, подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Объединенных Арабских Эмиратов.
По данным сервиса Flightradar, борт вылетел из аэропорта Дубая в 14:48 мск. Почти сразу после взлета самолет передал сигнал бедствия и начал кружить над акваторией Персидского залива.
Пока продолжает выполнять круги в воздухе. Сообщается, что воздушное судно сбрасывает топливо перед экстренной посадкой.
За движением самолета в режиме реального времени следят около 10 тысяч пользователей Flightradar. Информации о посадке или чрезвычайной ситуации на борту пока нет.
