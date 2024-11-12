Рейс Lufthansa попал в сильную турбулентность: 11 человек получили травмы

Пять пассажиров и шесть членов экипажа получили преимущественно легкие травмы.

Во время авиарейса Lufthansa из Буэнос-Айреса во Франкфурт в результате сильной турбулентности пострадали 11 человек. В общей сложности на борту во время рейса находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.

Об этом сообщает BILD.

"Самолет типа Boeing 747-8, вероятно, внезапно попал в воздушные ямы. Пять пассажиров и шесть членов экипажа получили преимущественно легкие травмы", — заявили в авиакомпании.

Когда самолет стал заходить на посадку во Франкфурте, пилот по радиосвязи запросил медицинскую помощь для пострадавших. Травмированных пассажиров и членов экипажа медики ждали уже взлетно-посадочной полосе и сразу оказали им необходимую помощь.

Lufthansa заявили, что, несмотря на турбулентность, собственно самолету ничего не угрожало.

"Безопасность полета ни в какой момент не была под угрозой", – подчеркнул представитель авиакомпании.

По его словам, курс самолета происходил через межтропическую зону конвергенции. Это экваториальная зона низкого давления, которую самолетам приходится пересекать в этом регионе.

"В этой зоне существуют воздушные потоки, которые могут вызвать турбулентность", – добавил представитель Lufthansa.

Напомним, авиаэксперты рассказали, как сохранить свою жизнь, если самолет попал в зону турбулентности. Они дали советы, что делать, когда самолет сильно толкает в воздухе.

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