"Рейс в никуда": самолет развернули из-за слишком романтического и упрямого пассажира

Самолет авиакомпании Spring Airlines вернулся в аэропорт из-за скандала с пассажиром

Попытка устроить «романтический» полет стоила нервам и времени экипажа самолета и сотням его пассажиров. Лайнер был вынужден сменить курс и совершить экстренную посадку из-за неадекватного поведения мужчины, который во что бы то ни стало хотел сидеть рядом со своей партнершей.

Об этом пишет Daily Mail.

Два часа скандала в воздухе

Инцидент произошел на борту рейса бюджетной авиакомпании Spring Airlines, вылетевшего из международного японского аэропорта Нарита в китайский Шанхай. Конфликт начался еще во время посадки. Мужчина потребовал, чтобы другой пассажир поменялся с ним местами, чтобы он мог сидеть рядом со своей девушкой.

Получив отказ от попутчика, романтик не успокоился. Члены экипажа пытались объяснить ему, что он должен оставаться на своем месте в течение трехчасового полета, но агрессия мужчины только росла. По словам свидетелей, ссора между разъяренным пассажиром и бортпроводниками продолжалась почти два часа после взлета.

Четыре часа полета ради возвращения на старт

В конце концов, пилот решил, что ситуация вышла из-под контроля. Экипаж сообщил японским властям об инциденте и совершил разворот. В тот момент самолет находился всего в 30 минутах от Шанхая.

В итоге борт вернулся в Нариту около 23:00, совершив четырехчасовой «полет в никуда». В аэропорту нарушителя уже ждала полиция, которая вывела его из салона.

Ночлег на скамейках вместо отеля

Для других путешественников испытания на этом не закончились. Из-за ограничений полетов и позднего времени рейс перенесли на 10 утра на следующий день.

Люди остались разочарованы и устали. Как сообщают пассажиры, авиакомпания не снабдила их жильем. Некоторым пришлось спать прямо на стульях и скамейках в терминале. В качестве компенсации перевозчик предложил всего около 60 долларов.

«Мы были очень разочарованы. Он мог бы просто успокоиться, чтобы все могли добраться до места назначения», — пожаловался один из пассажиров.

Напомним, европейские бюджетные авиакомпании готовятся вернуться в Украину. Это может произойти после подписания мирного соглашения и открытия авиапространства . Лоукосты прогнозируют бум туризма, а также возвращение людей в страну.