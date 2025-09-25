Рейсы в Вильнюсском аэропорту приостановлены из-за возможного дрона

Дрон заставил временно прекратить полеты в Вильнюсе / © pixabay.com

В четверг днем в международном аэропорту Вильнюса (Литва) временно приостановили авиасообщение из-за подозрения на появление дрона у взлетной полосы.

Об этом сообщили в компании «Литовские аэропорты», передает lrt.lt.

По словам представителя аэропортов Тадаса Василяускаса, в 15:57 по местному времени от Oro navigacija (госпредприятие, являющееся единственным поставщиком услуг воздушного движения и авиационной связи, навигации и т.п. — ред.) поступила информация о необходимости остановки полетов из-за вероятно зафиксированного дрона. Уже в 16.11 ограничения сняли, и работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

В результате инцидента изменения коснулись лишь графика четырех рейсов, но ни один самолет не был отменен или перенаправлен.

В Национальном центре управления кризисами уточнили, что, вероятно, речь шла о гражданском дроне, запущенном в районе Науянинкай. По предварительным данным, это мог быть дрон DJI Mavic.

Oro navigacija подтвердила, что около 15.53 в начале зоны безопасности аэропорта был зафиксирован сигнал о возможном появлении беспилотника. Поскольку подтверждений полета дрона не получили, движение возобновили менее чем через 20 минут.

Это уже не первый случай, когда работу Вильнюсского аэропорта приходилось приостанавливать из-за дронов. Подобные инциденты случались 19 августа вечером и 2 сентября, когда из-за дрона был вынужден совершать круг в небе самолет «Spartan», перевозивший президента Литвы и первую леди.

Напомним, когда армия РФ атаковала дронами территорию Польши и по меньшей мере 19 дронов проникли в страну, аэропорты в Варшаве, Люблине и Ряшеве временно прекращали работу.